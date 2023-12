Inverno sì, ma con un tocco “coraggioso”: così Charlotte di Monaco ha indossato il maxi cappotto

Icona di stile e di eleganza, Charlotte Casiraghi fornisce l’ispirazione per un inverno all’insegna dello stile: il cappotto si sfoggia così.

Non c’è evento mondano nel quale lei non faccia la sua splendida figura. Per Charlotte Casiraghi il buongusto è senza dubbio uno stile di vita, considerando che la moda scorre nelle sue vene e diventa caratteristica predominante del suo DNA. Proprio come la madre Carolina di Monaco, la 37enne dà sfoggio di una classe sconfinata, ma nel mondo del fashion ha deciso di crearci anche una carriera. Laureata in filosofia alla Sorbona di Parigi, ha fondato infatti nel 2009 il suo giornale Ever Manifesto, incentrato sul tema della moda sostenibile.

La sua eleganza d’altra parte, non ha bisogno di conferme, ma è stata perfino dichiarata da un riconoscimento importante: l’entrata nella lista degli International Best Dressed. Se ogni sua apparizione pubblica dunque, diventa uno show di costume, Charlotte si impone in più come una fonte di ispirazione da cui attingere continuamente. Lo ha fatto anche mettendo da parte gli svolazzanti vestitini estivi e i tailleur super classici, cedendo invece spazio ad un look ideale per l’inverno.

Se c’è un capo a cui nobili e persone comuni non possono rinunciare quando i primi freddi si fanno sentire, è sicuramente il cappotto. Un cult di ogni tempo, rivisitato nel corso degli anni in chiave moderna ed originale, regala femminilità alla figura senza abbandonare il calore. Ma questa volta la Casiraghi ha scelto di osare con un dettaglio molto “coraggioso”: lo ha indossato senza timore.

Il look con cappotto ed un pizzico di originalità: l’idea per stupire con stile

Mamma, donna in carriera, ma soprattutto un’icona dall’immagine perfetta, Charlotte Casiraghi sembra avere l’abilità di non cadere mai in errore. Soprattutto quando si tratta di outfit indossati per occasioni particolari, tra red carpet stellari e impegni mondani. Tutti i riflettori sono puntati su di lei, che posa davanti ai fotografi incantando il mondo intero.

É quello che è accaduto anche qualche tempo fa, quando ha dato prova di poter portare anche un capospalla in apparenza tradizionale, senza cadere nella monotonia. In occasione di una sfilata Chanel, maison del cuore della famiglia monegasca, la giornalista ha sfoderato un maxi-cappotto lunghissimo fino alla caviglia in tessuto pied de poule. Il taglio, dritto e lineare, conferiva alla silhouette un’eleganza classica, che perfettamente si adattava a coprire un abito in maglia nero della stessa lunghezza.

Ma il particolare su cui ha deciso di puntare è stato il vero elemento di originalità. Ai piedi della principessa non compaiono caldi stivaletti e neppure delle monotone decolleté. Piuttosto Charlotte ha tirato fuori tutto il suo coraggio sfidando il freddo e indossando un paio di scarpe aperte con fascia ampia e tacco quadrato e alto.

A catturare l’attenzione è anche il gioco di colore, un rosso acceso in totale contrasto con il resto dell’outfit. Se le temperature gelide non spaventano dunque, non resta altro che catturare gli sguardi proprio come ha fatto lei. D’altra parte, se un look perfetto si vuole sfoggiare, “un po’ si deve soffrire”.