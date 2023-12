Alessandra Amoroso e l’outfit indossato a Sanremo Giovani, i fan notano un dettaglio: cosa significa il tatuaggio al centro del petto

Cosa significa il tatuaggio che Alessandra Amoroso ha al centro del petto: a Sanremo Giovani lo ha messo in mostra con il suo outfit nero.

Alessandra Amoroso parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo. A febbraio 2024 sarà in gara insieme agli altri 29 big. Durante la finale di Sanremo Giovani- serata che ha visto la vittoria di Clara, I Santi Francesi e Bnkr44- ha svelato il brano che canterà sul palco dell’Ariston. Amadeus, infatti, oltre ad annunciare coloro che si sono uniti al resto dei cantanti, ha ospitato tutti gli artisti. L’ex vincitrice di Amici, arrivata al Casinò, si è affiancata al conduttore che ha rivelato di averla molto corteggiata.

Finalmente è riuscita a convincerla, e fra qualche settimana sarà quindi una delle protagoniste della competizione, con la canzone ‘Fino a qui’. A quanto pare, questo esordio rappresenta per lei un cambiamento. Infatti, porterà uno stile completamente nuovo. Sarà un brano diverso rispetto a quelli che, fino ad oggi, ha dato vita. La cantante quando è arrivata, ha catturato l’attenzione con la sua bellezza e con il suo look molto elegante. Ma un dettaglio in particolare non è passato inosservato, ed è il tatuaggio sul petto, che ha un significato profondo.

Alessandra Amoroso a Sanremo Giovani mette in mostra il tatuaggio: cosa significa

Alessandra Amoroso per la sua prima volta in qualità di big a Sanremo Giovani è apparsa super emozionata. È arrivata, ospite di Amadeus, insieme agli altri cantanti, per svelare il titolo del brano che porterà a febbraio. Per l’evento ha deciso di osare con il look, sfoggiando un pantalone a palazzo a vita alta accompagnato da un micro top nero, dalle profonde scollature, e con la zip alla schiena. C’è però un dettaglio che non è passato inosservato, ovvero il tatuaggio al centro del petto.

L’ex vincitrice di Amici ne ha diversi, che ricoprono tutto il corpo, ma questo è decisamente in vista. A quanto pare, ha un significato profondo e importante per lei, dato che la croce disegnata rappresenta la sua grande fede. È messo particolarmente in mostra quando indossa degli abiti scollati, proprio come ha fatto per la serata finale di Sanremo Giovani. Tra gli altri che riprendono lo stesso significato, con l’aggiunta del suo amore per la musica, c’è una frase tatuata sulla gamba sinistra che dice ‘Chi canta prega due volte’, accompagnata da un microfono, un girasole e delle note.

Alessandra, a quanto pare, ama tatuarsi simboli, frasi, immagini che rappresentino qualcosa a cui lei è molto legata. Lo stesso ha fatto, per esempio, con il suo amico a quattro zampe, qualche anno fa. Ha infatti sul lato sinistro del busto la sagoma della zampina del suo cucciolo. È evidente che tutti i tatuaggi che ha scelto di fare, hanno dietro sempre una storia da raccontare e un significato mai banale.