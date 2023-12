Aurora Tropea, dopo Uomini e Donne la confessione inaspettata: “Voglio vivere così”

Aurora Tropea, dama nota del trono over d’Uomini e Donne, ha fatto una confessione inaspettata; “Voglio vivere così…”

Tra i volti noti del trono over d’Uomini e Donne c’è sicuramente Aurora Tropea. La dama ha partecipato al programma in diversi periodi, ha conosciuto vari cavalieri e con alcuni ha anche provato a frequentarsi al di la delle telecamere. Il suo modo di fare è stato più volte contestato in studio e sia Gianni Sperti che Tina Cipollari l’hanno più volte criticata. Come altri protagonisti Aurora ha lasciato il parterre femminile del trono over diverse volte, ma non ha mancato di tornare quando ne ha sentito il bisogno.

Titolare d’un negozio d’abbigliamento a Roma, Aurora è una donna determinata e decisa. Non teme i giudizi a cui ha sempre risposto a testa alta. Il suo atteggiamento ha infastidito anche altre dame come Roberta di Padua e Barbara de Santi che appena ne hanno avuto l’occasione si sono scagliate contro di lei. In una recente apparizione a Uomini e Donne Aurora è stata attaccata da più fronti per la sua amicizia con Marco Antonio, una rapporto che ad alcuni è apparso non sincero. Per alcune dame e anche per Gianni, Aurora avrebbe altri fini.

Aurora Tropea: “Voglio vivere…senza meta libera”

Se fronte femminile ha puntato più volte il dito contro la dama romana, tra i cavalieri c’è chi ha preso le sue parti: “Vedo un attacco contro questa donna al di fuori di tutto. Appena si siede viene attaccata”, ha dichiarato Patrizio che trova gratuito l’attacco alla dama. Aurora oggi si sta dedicando al suo lavoro, è molto attiva sui social dove condivide momenti di vita quotidiana. Anzi la Tropea ha dei piani precisi per il suo futuro, piani che non manca di condividere con chi la segue sui suoi profili social.

In questi ultimi mesi Aurora Tropea ha preso consapevolezza che un compagno al proprio fianco non è poi così determinante. Le piacerebbe innamorarsi e vivere una bella storia, ma ad oggi non è stata così fortunata. Intanto non manca di rivelare come le piacerebbe vivere.

Nei giorni scorsi ha condiviso una storia dove appare un camper tutto rosa a forma di casa: una roulotte davvero originale. “Voglio vivere così…senza meta e libera”, questa la didascalia che accompagna lo scatto. Le sue parole confermano quanto sia oggi concentrata su se stessa e sulla sua felicità, unica cosa che per lei conta davvero.