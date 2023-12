Capodanno alternativo per Barbara d’Urso: la conduttrice non si ferma dopo l’addio alla tv

Barbara D’Urso torna a lavoro a Capodanno, la conduttrice ha fatto un annuncio importante che manda in delirio i fan.

Barbara D’Urso non accenna a fermarsi, la conduttrice napoletana ha voluto comunicare a tutti che lei a Capodanno lavorerà: un annuncio che ha sorpreso non poco. Ma lei è una stacanovista e ha deciso di continuare, per la gioia del pubblico affezionato.

Dopo l’addio alla televisione sono tutti in attesa di un grande ritorno. O programmi della conduttrice per Capodanno e i giorni a seguire hanno sorpreso non poco i suoi fan. Ma, nel dettaglio, cosa terrà impegnata l’amatissima conduttrice?

Barbara D’Urso pronta a lavorare a Capodanno, l’annuncio

Barbara D’Urso in questi mesi lontana dalla televisione si è dedicata al suo spettacolo teatrale Taxi a due piazze, show che sta portando in giro per l’Italia. Da quando è tornata da Londra è iniziato il suo tour e, se inizialmente aveva detto di non aver potuto chiudere molte date perché credeva che sarebbe stata impegnata ancora con Pomeriggio Cinque, pare proprio che sia riuscita ad aumentare gli appuntamenti.

In questo momento la conduttrice napoletana si trova a Palermo, ma nelle sue storie Instagram ha annunciato che subito dopo Natale riprendono gli appuntamenti con Taxi a due Piazze, che non si fermeranno nemmeno per Capodanno. Lo show della D’Urso sarà in scena dal 26 dicembre al 7 gennaio al teatro Parioli di Roma.

Una comunicazione che ha rallegrato i tanti fan della conduttrice napoletana, che potranno così vederla sul palcoscenico, sua seconda passione. E intanto si attende di conoscere quale sarà il suo futuro in televisione, la conduttrice napoletana a partire dal 31 dicembre non sarà più vincolata a Mediaset perché il contratto con l’azienda scade. Così sarà libera di tornare su altre emittenti televisive.

Non si sa, però, se avrà già un suo programma o se per il momento parteciperà come ospite, magari rilasciando qualche interessante intervista. Pare che ci sia la fila di conduttori pronta ad averla per sentire il suo racconto su quanto accaduto a Mediaset. Da Che tempo che fa a Domenica IN, passando per Belve, la D’Urso potrebbe avere solo l’imbarazzo della scelta. Chiaramente per ora non c’è nulla di confermato e si dovrà attendere una qualsiasi comunicazione ufficiale per sapere se la conduttrice napoletana abbia accettato qualche invito. Dunque, non ci resta che aspettare di conoscere i prossimi appuntamenti della D’Urso.