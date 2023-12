Emma Marrone chiude l’anno con il botto: dopo tante batoste arriva la bella notizia

Il 2023 finisce con una bellissima notizia per Emma Marrone. Dopo un anno difficile arriva l’annuncio che tutti aspettavano.

Quella di Emma Marrone si annovera tra le voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Nel corso degli anni la cantante ha dato vita a brani amatissimi, che hanno fatto innamorare milioni di ascoltatori sparsi in tutta la penisola.

Dopo la vittoria ad Amici, avvenuta ormai 13 anni fa, per Emma Marrone si sono spalancate le porte del grande successo. Con il tempo la cantante di origini salentine ha messo in piedi un repertorio che farebbe impallidire chiunque nel suo stesso settore, fatto di brani famosissimi come Calore, Arriverà, Occhi profondi, Sbagliata ascendente leone e tanti altri ancora.

Ormai tutti la conoscono non soltanto per la grande artista che è ma anche per la fama che ha conquistato nel corso degli anni. Il suo nome è sinonimo di grande successo e, a confermarlo, è l’incredibile popolarità di cui la Marrone gode non soltanto sul palco ma anche sul piccolo schermo e sui social. Dopo un anno difficile come il 2023, arriva finalmente una bella notizia per la cantante e per i suoi fan. Di che cosa si tratta?

Emma Marrone, i fan non stanno più nella pelle per la bella notizia

Il 2023 è stato un anno abbastanza difficile per la star di Amici. Nei mesi passati, infatti, la Marrone ha dovuto affrontare la scomparsa dell’adorato papà Rosario, al quale era molto legata. La perdita ha segnato profondamente la cantante che con la sua forza e la sua determinazione non si è persa d’animo e non si è lasciata abbattere dal dolore.

Quello che sta per terminare è stato anche l’anno dei grandi successi per l’amatissima Emma. Negli ultimi mesi la cantante ha spopolato con i suoi brani, che sono diventati virali in men che non si dica sui social. Tra questi c’è Iniziamo dalla fine, la canzone che più di tutte ha conquistato i cuori degli ascoltatori. Come annunciato da Tutto è musica sui social, il brano ha superato 2 milioni di copie certificate, portando così la Marrone a confermarsi come una vera e propria star.

Classe 1984, Emma Marrone non si è limitata al mondo della musica. Con il tempo, infatti, la cantante di Amici si è cimentata anche nella recitazione, con risultati più che incredibili. Negli anni la Marrone ha preso parte a film e serie tv di successo tra cui Benvenuti al Nord, La cena di Natale, ma anche Come quando fuori piove, A casa tutti bene- La serie e tanti altri ancora.