Grande Fratello verso la chiusura anticipata? Gli indizi preoccupano i fan

Il Grande Fratello va verso la chiusura anticipata? Alcuni indizi emersi dalle scelte della dirigenza di rete preoccupano i fans.

L’edizione rivoluzionata del Grande Fratello subisce un nuovo assestamento. Sin dal suo debutto il reality ha fatto fatica ad imporsi e questo ha costretto Alfonso Signorini e il suo staff d’autori a correre ai ripari. Le direttive dei vertici Mediaset rivolte al conduttore hanno dato uno scossone non del tutto positivo al reality. Dopo alcuni incresciosi episodi avvenuti la scorsa edizione Piersilvio Berlusconi ha invitato a realizzare un format meno “trash” e più ricco di contenuti.

Il direttore di Chi ha messo insieme un cast di vip e nip variegato, ognuno con una propria storia, una politica che inizialmente non ha appassionato il pubblico. Per questo per dare vivacità al programma sono stati chiamati in causa tre ex protagonisti di Temptation Island: Mirko, Greta e Perla che hanno animato il format. Tuttavia il triangolo amoroso ha preso una piega inaspettata. L’altalena degli ascolti ha indotto i vertici di rete a modificare i palinsesti. Il reality di Cinecittà, tradizionalmente in onda il lunedì sera, è stato protagonista di diverse programmazione.

Grande Fratello, chiude prima del previsto?

Nell’ultimo mese è andato in onda il Lunedì, ma anche il sabato sera contro Ballando con le stelle: una sfida non proprio facile per Signorini, ma dopo la fine di Tu si que vales il Grande Fratello era l’unico programma avviato che potesse tenere testa a Milly Carlucci. Sembra certa poi la non programmazione di Temptation Island winter a Gennaio, un appuntamento atteso che per il momento non ha una collocazione. Questo ha fatto pensare alla possibilità che il GF venga prolungato fino a Marzo. Oggi però le cose appaiono diverse e in molti stanno supponendo che il reality di Cinecittà si avvii ad una chiusura anticipata: sono emersi alcuni indizi che potrebbero confermare i sospetti.

Nuovo cambio di palinsesto per il Grande Fratello, programma che sembra l’unico a sacrificarsi a favore della rete. Lo scorso Lunedì il reality non è andato in onda e ha lasciato il posto a Io Canto Generation, condotto da Gerry Scotti. Il talent dei bambini ha ottenuto dati ascolto rilevanti. Inoltre mercoledì è andata in onda la Coppa Italia. La puntata del GF è stata programmata per il 23 dicembre, l’antivigilia di Natale, per poi tornare con il nuovo anno.

Dettagli che farebbero supporre che il reality non stia ottenendo il successo atteso ed è tra i programmi sacrificabili a vantaggio di nuovi format. Il Grande Fratello potrebbe anche chiudere prima del previsto anche se non è ancora stata stabilità la data della finale. Potrebbe andare in onda fino a Marzo, quando cederà il testimone a L’Isola dei Famosi, o anche concludersi anticipatamente. Ovviamente, al momento, si tratta solo di supposizioni e indiscrezioni.