I capelli diventano folti e corposi con questa piega mossa: farla è facilissimo

Vuoi realizzare una piega mossa ed avere un effetto voluminoso anche se hai i capelli fini? Ti spieghiamo come fare!

La piega mossa è da sempre una scelta popolare per chi desidera un look raffinato e naturale. Tuttavia, spesso viene sottovalutato il ruolo cruciale della direzione in cui vengono realizzati i boccoli. Questo soprattutto se l’obiettivo è dare maggiore volume a una chioma più sottile.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la direzione scelta per avvolgere i capelli può fare la differenza nella percezione complessiva del volume e della densità dei capelli. Tra le molte varianti di onde, come le celebri onde a “S” indossate da icone di stile come Hailey Bieber o le classiche Beach waves, la piega mossa con boccoli avvitati può diventare un alleato prezioso per ottenere una chioma dall’aspetto più folto e corposo. Vediamo come fare per ottenere questo effetto desiderato e dare ai capelli fini una nuova vitalità.

La direzione giusta

Il segreto per una piega mossa che doni un aspetto più denso ai capelli è avvolgere le ciocche verso l’interno, in direzione del viso. Questo approccio crea boccoli che non solo appaiono più definiti ma contribuiscono anche a dare un senso di spessore alla chioma. Mentre l’avvitamento esterno tende a rendere i boccoli più sinuosi e morbidi, la curvatura interna aggiunge definizione e volume. Se avete una frangia che desiderate incorniciare con dolcezza, potete creare onde bouncy rivolte verso il resto della chioma. Proseguite poi con boccoli più scolpiti intorno alla testa, alternando le direzioni per un aspetto dinamico e voluminoso. Concentrate le cosiddette “inwards curls” sulle lunghezze nella sezione frontale.

Sia che preferiate un’asciugatura naturale senza fonti di calore o che vogliate sperimentare tecniche alternative di hairstyling, come le Leggings curls, la scelta della direzione di avvolgimento rimane fondamentale. Tuttavia, se optate per l’utilizzo di strumenti termici come ferri, phon o arricciacapelli ad aria, è essenziale seguire questo trucco furbo per conferire dimensione e spessore ai vostri capelli.

In conclusione, la piega mossa è una scelta versatile e affascinante per ogni tipo di capello, ma il modo in cui avvolgete i boccoli può fare la differenza nel risultato finale. Seguendo la direzione verso l’interno, potrete donare ai vostri capelli fini un aspetto più corposo e voluminoso. Sperimentate con diverse tecniche e modalità di styling per trovare la soluzione perfetta per la vostra chioma. Poi preparatevi a sfoggiare una capigliatura che trasmette vitalità e glamour in ogni occasione.