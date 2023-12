Sabrina Ferilli, perché non posta mai foto con il marito? La verità

Sabrina Ferilli è attivissima sui social ma non condivide mai foto in compagnia del marito, c’è un motivo preciso per cui l’attrice evita.

Sabrina Ferilli ha un profilo sui social che è seguitissimo, l’attrice pubblica spesso immagini dal suo meraviglioso attico di Roma eppure non in nessuna foto c’è il marito. C’è il cane, c’è il terrazzo, ma il compagno non figura praticamente mai. Ci sono delle ragioni ben precise dietro questa scelta.

La Ferilli e il marito non compaiono mai in foto, c’è infatti chi si è domandato se questo compagno esista davvero e se l’attrice sia veramente sposata. Perché Sabrina e il marito non compaiono assieme nelle foto?

Sabrina Ferilli, perché non ha foto con suo marito

Il marito di Sabrina Ferilli è il noto imprenditore Flavio Cattaneo, nonostante siano due personaggi in vista è quasi impossibile trovare foto di loro due assieme. La verità è che l’attrice romana e il marito sono due persone molto riservate, c’è un retroscena sulle loro nozze che non tutti conoscono.

La Ferilli e Cattaneo tengono talmente tanto alla loro privacy che si sono sposati in gran segreto a Parigi nel 2011, un matrimonio di cui in pochissimi erano a conoscenza. L’attrice e l’imprenditore stanno assieme da quasi vent’anni, era il 2005 quando si sono conosciuti sul set di Dalida, lui all’epoca era il direttore di Rai1. Da quel momento non si sono mai separati, ma è rarissimo vederli in occasioni pubbliche assieme.

Lei aveva già un matrimonio alle spalle con Andrea Perone, finito per un tradimento di lui. E anche Flavio Cattaneo era già stato sposato con Cristina Goi dalla quale ha avuto due figli. Nonostante avessero due matrimoni falliti alle spalle, hanno continuato a credere all’amore lasciandosi trasportare dal colpo di fulmine. L’inizio della loro relazione è stata molto semplice, l’ha raccontato tempo fa la Ferilli in un’intervista al settimanale Gente.

All’epoca disse che tra lei e Flavio Cattaneo non c’erano stati fiori o regali. In un’intervista al Corriere della Sera, invece, la Ferilli aveva così descritto il marito: “(…) Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”. La coppia è molto unita e innamorata, ma soprattutto lontana dal gossip e dai pettegolezzi. La Ferilli, avendo vissuto il trauma di scoprire dai giornali il tradimento dell’ex marito, si tiene ben alla larga da quel mondo.