Sophie Codegoni, inaspettata confessione su Celine: “Quando lo dico impazzisce”

La confessione di Sophie Codegoni fa emozionare i suoi fan: che cosa ha rivelato? C’entra sua figlia Celine.

Da qualche mese non si fa altro che parlare di lei, e non soltanto per i suoi successi sul piano professionale. Sophie Codegoni è finita al centro dell’attenzione per quanto riguarda la sua vita privata, finita sotto le luci dei riflettori.

A far discutere è stata soprattutto la rottura con Alessandro Basciano, dal quale la Codegoni ha avuto la figlia Celine. A pochi mesi dalla nascita della piccola, i due hanno deciso di chiudere la loro relazione, iniziata qualche mese prima sotto gli occhi di tutti. Sophie e Alessandro, infatti, si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip e, una volta fuori dal reality, hanno costruito la loro meravigliosa famiglia.

Purtroppo, però, la storia d’amore tra la Codegoni e Basciano è giunta al capolinea, lasciando i due in balia della bufera mediatica. Ora che le acque sembrano essersi calmate, la bella Sophie si gode la sua bimba, come si vede dalle frequenti immagini che appaiono sul web. Proprio qui di recente ne è apparsa una che ha lasciato tutti senza parole, di che cosa si tratta?

Sophie Codegoni, le immagini della piccola Celine emozionano tutti

La foto in questione si trova sul web e, per la precisione, sul profilo Instagram ufficiale della bella Sophie. Qui l’ex star di Avanti un altro! ama condividere scatti e filmati che la vedono protagonista, da sola o insieme alla sua piccolina. Proprio online la Codegoni ha condiviso una foto della piccola Celine, mentre gioca e sorride felice, scatenando l’emozione nei tantissimi fan che la seguono.

“Quando le dico cacca impazzisce”, ha scritto con ironia la Codegoni. La giovane neo-mamma ha voluto immortalare il momento divertente con la sua bambina, condividendolo nelle sue storie su Instagram. Ormai la piccola Celine ha quasi 7 mesi e, stando alle immagini che appaiono sul web, cresce a vista d’occhio.

La Codegoni è stata la protagonista dell’ultimo periodo, complici le numerose ospitate in tv che l’hanno interessata. In particolare, la giovane è stata invitata spesso nel salotti di Verissimo, per parlare della burrascosa rottura con Basciano. I due hanno deciso di mantenere rapporti per il bene della piccola Celine, che passa del tempo sia con la mamma che con il papà.

Celine Blue è la prima figlia di Sophie Codegoni e la seconda di Alessandro Basciano. L’imprenditore genovese è già padre di Niccolò, il figlio avuto dall’ormai ex compagna Clementina Deriu.