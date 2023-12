Sulla loro storia nata al GF non aveva scommesso nessuno, oggi sono più romantici che mai: “La coppia più vera”

Vi ricordate di loro due al GF? Nessuno aveva scommesso sulla loro storia d’amore, eppure oggi sono ancora insieme.

L’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, ha cambiato leggermente le carte in tavola e riportato al centro della scena anche i “nip”: la nuova formula si sta rivelando vincente ed il programma, seguendo le nuove direttive Mediaset, sembra aver ritrovato appeal sul pubblico, proponendo comunque intrattenimento e contenuti.

Come sempre, anche quest’anno non mancano flirt e storie d’amore all’interno del reality show: costantemente al centro della scena il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, ma non sono mancati altri intrecci amorosi e di certo non ne mancheranno da qui alla fine del programma.

Spesso, le coppie che si formano all’interno della casa non si confermano poi fuori dal programma, nonostante sembrassero destinate a durare per sempre; al contrario, rapporti nati come “flirt” e tra dubbi e incertezze, si sono poi trasformati in importanti relazione. Vi ricordate di loro due? Nessuno avrebbe scommesso sul loro fidanzamento, eppure ad oggi sono ancora felicissimi insieme.

Dopo due anni ancora insieme: dal GF a oggi più felici che mai

Arrivato nella casa, Gianmaria Antinolfi ha trovato subito una sua vecchia frequentazione, Soleil Sorge, anche se alla fine il suo interesse è ricaduto su Sophie Codegoni, dalla quale sembrava essere preso moltissimo; nonostante un flirt, alla fine la showgirl ha deciso di chiudere e, come sappiamo, ha poi iniziato una relazione con Alessandro Basciano (di recente finita, proprio a pochi mesi dalla nascita della loro bambina).

La svolta per Gianmaria arriva con l’entrata nella casa di Cinecittà di Federica Calemme, influencer e modella conosciuta anche per essere stata professoressa de L’Eredità; la sua permanenza al reality show non è stata lunghissima, ma sufficiente per farle intrecciare un rapporto con Gianmaria, che nonostante lo scetticismo del pubblico iniziale è duraturo ancora oggi.

A distanza di più di due anni, infatti, i due hanno consolidato il loro rapporto e sono ad oggi una coppia a tutti gli effetti: non mancano scatti e video sui social che testimoniano il loro legame, nato con qualche titubanza iniziale ma che, ad oggi, si è trasformato proprio in un grande amore.