Uomini e Donne, hai visto il pigiama di Aurora? Ai cavalieri non piacerà ma ha un utilizzo specifico

Aurora Tropea si è mostrata in modo insolito sui social. Il pigiama non è passato inosservato. In fan commentando quanto hanno visto!

Classe 1970 Aurora Tropea è nata il 14 marzo in Toscana, è del segno dei Pesci ed è una imprenditrice. È divenuta famosa quando è approdata nello studio di Uomini e Donne. Sin dall’inizio del suo percorso nel noto dating show condotto da Maria De Filippi ha dimostrato di possedere un carattere forte e determinato. Aurora è una donna risoluta e serafica che non si tira mai indietro quando deve dire la sua opinione. Nel corso delle ultime stagioni è stata particolarmente chiacchierata poiché talvolta è divenuta suo malgrado, il bersaglio di critiche feroci.

Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno messo in dubbio la veridicità dei suoi intenti, accusandola di partecipare allo show con il solo fine di mettersi in mostra per ottenere popolarità e fama e non già per cercare una persona che possa starle accanto. Aurora ha sistematicamente allontanato le accuse che le hanno rivolto i due opinionisti della trasmissione, dicendosi intenzionata a trovare un compagno che possa regalarle gioia e sorrisi. All’interno dello studio di Canale 5 ha conosciuto diversi cavalieri ma non ha ancora trovato l’uomo giusto. Le sue frequentazioni sono infatti terminate.

Aurora Tropea si è mostrata in pigiama, la reazione dei fan non si è fatta attendere

Nel corso delle passate puntate ha espresso la volontà di poter conoscere meglio Federico, Il cavaliere giunto nello studio per corteggiare Barbara De Santi. In tanti sperano che per lei possa essere la volta buona e che riesca a vivere l’amore che tanto desidera. Nel frattempo i suoi supporter crescono, Aurora sui social conta migliaia e migliaia di fan che seguono con interesse le sue attività multimediali. Proprio nelle ultime ore non è passata in sordina uno scatto che ha postato attraverso delle IG stories. Come ben si evince dalla foto indossa un pigiamone in pile davvero carino!

La dama del trono over ha ironizzato sul fatto che di certo i cavalieri non gradiranno il suo outfit poiché sono abituati ad ammirarla con look più sensuali. Il fatto che la bella dama si mostri sui social al naturale senza filtri né maschere l’ha resa una delle protagoniste più amate dello show. In tantissimi hanno commentato la sua stories per farle i complimenti data la simpatia e la spontaneità e, le hanno augurato di poter trovare l’amore che desidera e che sogna.