Alessandra Amoroso pronta a tornare a Sanremo. Tra i tanti commenti spicca Lei: impossibile dimenticarla

Alessandra Amoroso tornerà a Sanremo. Tra i commenti che sono stati pubblicati sotto un post su Instagram ce n’è uno molto particolare, scritto da una persona speciale. Ecco di chi si tratta e perché molti lo hanno notato.

Alessandra Amoroso è una delle trenta concorrenti che saliranno sul palco del Teatro Ariston nel corso della prossima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus ha annunciato il suo nome durante una diretta televisiva e tutti i suoi fan hanno immediatamente invaso il web per festeggiare insieme a lei. La cantante salentina presenterà a Sanremo un brano intitolato Fino a qui. Sanremo è una novità per Alessandra, almeno da concorrente in gara.

È la prima volta, infatti, che l’ex vincitrice di Amici salirà sul palco dell’Ariston da concorrente. Fino a questo momento, Alessandra aveva partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, ma sempre in qualità di ospite. Nel 2010 e nel 2012 aveva cantato nelle serate dedicate ai duetti insieme a Valerio Scanu ed Emma Marrone, mentre nel 2019, nel 2020 e nel 2021 è stata una delle super ospiti della kermesse musicale italiana più famosa nel mondo. Adesso sarà in gara, ma tutti hanno notato un commento sotto un suo post su Instagram.

Alessandra Amoroso, il commento che tutti hanno notato

Sarà un 2024 molto intenso per Alessandra Amoroso. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel mese di febbraio, la cantante salentina inizierà il suo nuovo tour e girerà tutto il mondo. Quando Amadeus ha annunciato i nomi dei cantanti in gara, ha immediatamente pubblicato un post su Instagram. Tra le tante risposte, ce n’è una che non è passata inosservata ai suoi follower più attenti.

Si tratta del commento di Martha Rossi, ex concorrente di Amici durante l’edizione precedente a quella alla quale ha partecipato (e trionfato) Alessandra Amoroso. Martha è stata una concorrente del programma condotto da Maria De Filippi nel 2007 e quella edizione è stata vinta da Marco Carta. È evidente che le due siano in buoni rapporti e la dimostrazione è il cuore rosso postato da Martha per festeggiare la presenza di Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo.

Martha aveva attirato le attenzioni di tutti nel 2007 grazie al tormentone Ti brucia, diventato iconico nel corso di quella edizione. Quella canzone ha dato il titolo alla compilation nella quale erano inseriti tutti gli inediti dei ragazzi che hanno partecipato ad Amici quell’anno, compreso quello di Marco Carta, vincitore del programma.