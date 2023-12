Alessandro Borghese, drastico cambio look: capelli liscissimi e via occhialoni, irriconoscibile

Alessandro Borghese si è recentemente mostrato con un look diversissimo. Capelli lisci e niente occhiali: lo chef ha sorpreso tutti con la sua trasformazione.

Il suo è sicuramente uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano e del mondo culinario. Nato nel 1976 a San Francisco e figlio di Barbara Bouchet, il suo primo esordio in tv è avvenuto quando ha preso parte ai programmi Cortesi e Gli Ospiti, andati in onda su Real Time. Ha però raggiunto la piena notorietà grazie alla conduzione di Cuochi d’Italia e 4 Ristoranti, che gli hanno permesso di farsi conoscere e apprezzare per il suo talento e per la sua personalità.

Ad attirare l’attenzione dei fan di Alessandro Borghese, ora, ci ha pensato una fotografia che lo ritrae diversissimo: eccolo, con un look che ha catturato gli occhi di tutti.

Il nuovo look di Alessandro Borghese: lo chef in versione inedita

Sempre più attivo sui social, lo chef pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa. Il suo profilo Instagram ufficiale vanta la presenza di migliaia di followers, che lo seguono con molto affetto e che lo supportano ad ogni occasione. A conquistare l’attenzione di tutti, nell’ultimo periodo, è stata una fotografia che sta ormai facendo il giro del web.

Borghese si è tolto la divisa da chef per indossarne una completamente diversa: eccolo, allora, a bordo di una piscina mentre si concede un po’ di meritato relax. La sua vita lavorativa è infatti sempre piena di impegni, ma talvolta il cuoco preferisce allontanarsi dal caos quotidiano e rilassarsi insieme alla sua famiglia e nella sua bellissima casa.

Il nuovo scatto di Alessandro Borghese lo ritrae con i capelli lisci e senza occhiali, mentre mostra una versione inedita di sé. Un look, questo, che ha sfoggiato in diversi momenti durante le sue pause estive e che ha avuto modo di far vedere anche recentemente. Numerosissimi sono stati i messaggi da parte dei follower, che non hanno perso l’occasione per commentare e per complimentarsi con lui.

C’è intanto molta attesa per i prossimi progetti lavorativi di Borghese, che continuerà a sorprendere i fan con le sue tante attività. Nota è inoltre anche la sua vita sentimentale, dato che è felicemente sposato con Wilma Oliviero e che con lei ha avuto le due figlie Arizona e Alexandra. La coppia ha pronunciato il fatidico sì nel 2009 e, da allora, non si è più separata.