“Avete vinto una diffida”, Alessandro Basciano arrabbiatissimo sui social: lo sfogo è virale, cosa è successo

Alessandro Basciano minaccia diffide. L’ex gieffino è arrabbiatissimo sui social: lo sfogo diventa virale. Ecco cos’è successo.

Negli ultimi mesi Alessandro Basciano è stato protagonista del gossip a causa della fine della relazione con Sophie Codegoni. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, una volta finito il reality hanno dimostrato che fra loro c’era un sentimento sincero e hanno condiviso sui social anche i loro progetti di vita in comune. Lo scorso anno hanno annunciato d’essere prossimi a convolare all’altare, ma poi la dolce attesa e l’arrivo della piccola Celine ha rivoluzionato i loro piani.

Dopo poche settimane dal parto sono circolati i primi rumors d’una crisi, e dopo varie smentite alla fine dell’estate hanno confermato la fine della relazione. I due si sono anche confrontati a distanza nel salotto di Verissimo. Silvia Toffanin ha dato la possibilità ad entrambi di raccontare la loro versione dei fatti. Sophie e Basciano se ne sono detti d’ogni e la possibilità d’un ritorno insieme è apparsa impossibile. Poi qualche giorno fa l’ex tentatore è stato avvistato presso la casa della Codegoni dove ha passato la notte.

Per ora sono solo rumors, ma è possibile che un riavvicinamento sia in corso. Intanto l’ex gieffino si è scagliato contro due giornalisti di Casa Chi che hanno fatto alcune battute sulla figlia. Casa chi è condotto da Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri coadiuvati da Sophie Codegoni. Ma cos’è successo? A quanto pare i due giornalisti mentre intervistavano Mirko Brunetti hanno fatto una battuta sulla figlia di Basciano e Sophie. In realtà l’ex volto di Temptation Island nel rispondere su una domanda che riguardava Greta e Perla ha in modo galante coinvolto Sophie: “Se penso a Perla e Greta? No, penso a me e forse da stasera anche a te Sophie.”

Alessandro Basciano: “La prossima volta nominate il nome di vostra figlia”

Palmeri ha colto l’assist di Brunetti per favorire la Codegoni: “Lui è single ed è un bravo ragazzo e sa anche mettere Rai Yoyo. Conosce tutti i canali per bambini. Non vuoi invitare la nostra Sophie a cena?“ Queste parole hanno mandato fuori di testa Basciano che sui social non ha trattenuto il suo dissenso:

“Vorrei dire ai Signori “giornalisti” da 4 soldi di casa chi … complimenti per la vostra professionalità e alta scuola di giornalismo se volete ve lo metto io Rai yo-yo perché forse è l’unica cosa che potete fare e parlare di cartoni animati…” Ha poi concluso: “Bravi avete vinto una diffida cosi magari la prossima volta nominate il nome di vostra figlia e non della mia“. L’ex tentatore si è detto sorpreso della leggerezza con cui si parla d’alcuni argomenti, strumentalizzati solo per avere dieci minuti di popolarità. L’ex tronista risponderà alle polemiche?