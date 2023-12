Francesco Panella, stesso sorriso del padre: l’inedita foto scattata durante un pranzo in famiglia

Francesco Panella ha postato uno scatto che non è passato inosservato. La foto ha ricevuto tantissimi like e commenti di apprezzamento.

Classe 1971, Francesco Panella è un ristoratore romano. È cresciuto tra le cucine della trattoria di Trastevere di proprietà della famiglia paterna. Terminati gli studi, si è dedicato al mondo della ristorazione avvicinandosi alla cucina moderna senza discostarsi però dalla tradizione romana. Ha creato dunque uno stile personale che fonde la bontà dei piatti tipici con la contemporaneità di quelli moderni. Ha due fratelli, Simone che è un executive chef, e Lorenzo che è un manager.

Nel 2012 si trasferisce negli Stati Uniti aprendo un ristorante a Brooklyn. Grazie alla sua attività è divenuto noto in tutti gli USA e nel suo ristorante hanno pranzato stelle del cinema e della musica come Anne Hathaway e Tom Holland. Ha aperto un terzo locale in Quatar e nel 2019 un altro a Manhattan. Nello stesso anno estende l’impresa di famiglia anche in Francia.

Ha ottenuto dunque un grande successo nel mondo della ristorazione ed è giunto sino in televisione. Il suo approdo sul piccolo schermo è avvenuto nel 2011, quando ha condotto per Gambero Rosso Channel la trasmissione Il mio piatto preferito.

Dal 2013 è al timone della trasmissione Brooklyn Man, durante la quale accompagna il pubblico alla scoperta di posti poco conosciuti dove poter mangiare piatti succulenti a New York. Ha condotto la trasmissione sino al 2018 poi è passato al timone di Little Big Italy per Canale 9, un’avventura alla riscoperta della tradizione culinaria italiana all’estero. Dal 2020 conduce Riaccendiamo i fuochi e dal 2022 è al timone de Il Cacciatore di teglie, programma che scopre il cibo casalingo italiano a New York.

Francesco Panella, lo scatto insieme al padre è diventato virale

Circa la sua vita privata non si conosce molto perché è particolarmente riservato. È però molto attivo sui social, soprattutto su Instagram, dove condivide scatti che lo ritraggono nella sua quotidianità. Proprio di recente ha postato una foto che non è passata inosservata: è in compagnia di suo padre ed in tantissimi hanno scorto la somiglianza.

La foto ha ricevuto numerosi like e commenti di apprezzamento, segno del grande affetto che i follower nutrono nei suoi confronti. Con il trascorrere del tempo è divenuto sempre più popolare ed i fan non perdono occasione per ricordargli quanto lo stimino. Basta dare una occhiata alla sua pagina Instagram per comprendere come gli siano affezionati e quanto siano felici di poter interagire con lui attraverso le piattaforme social.