Francesco Renga, in che rapporti è rimasto con l’ex compagna Ambra Angiolini dopo l’addio

In che rapporti sono Francesco Renga e Ambra Angiolini? Dopo il sofferto addio, ecco la verità sui due artisti.

Quella composta da Francesco Renga e da Ambra Angiolini è stata una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. Negli anni 2000 i due hanno fatto sognare milioni di fan con la loro storia d’amore, dalla quale sono nati i loro figli: Jolanda e Leonardo.

La relazione tra il cantante friulano e l’attrice romana è durata per ben 11 anni, fino alla conclusione avvenuta nel 2015. In moltissimi si sono interrogati sui motivi della separazione, ma per parecchi anni nessuno dei diretti interessati ha rivelato nulla. Ancora oggi la vera ragione del loro addio resta sconosciuta, fatta eccezione per alcune dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati.

Dopo anni dalla loro rottura, i fan di Renga e della Angiolini sperano ancora in un possibile ritorno di fiamma. I due artisti nel frattempo hanno proseguito le loro vite, impegnandosi anche in altre relazioni sentimentali. Quello che è certo è che l’amore dei due per i loro figli è smisurato, ma come sono i rapporti tra Francesco e Ambra oggi?

Francesco Renga e Ambra Angiolini, la verità sul loro rapporto

Ad oggi i rapporti tra Renga e la Angiolini sono distesi. I due, infatti, non si sono mai lasciati andare a frecciatine o a dispetti vari e, nel corso degli anni, hanno sempre mantenuto un dialogo pacifico, soprattutto per il bene dei figli. Anche se oggi Jolanda e Leonardo sono grandi (la primogenita ha 19 anni e il secondo 17), i due artisti continuano ad avere un ottimo legame.

A dimostrarlo sono i social, dove sia Renga che la Angiolini sono molto attivi. Qui non è raro imbattersi in commenti che li vedono molto complici, soprattutto quando si parla dei figli. Di recente la primogenita dei due artisti, Jolanda, ha pubblicato il suo primo libro, dandone l’annuncio online. Sotto il post si sono scatenati i commenti dei fan e, tra questi, spiccano quelli del cantante e dell’attrice, che sono apparsi uniti nel sostenere la nuova avventura della figlia.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la storia d’amore tra i due è finita per delle incomprensioni. La nota testata digitale, infatti, ha riportato le dichiarazioni di Renga e della Angiolini dopo la rottura. I due hanno deciso di comune accordo di mettere fine alla loro relazione, che era ormai piena di litigi e di incomprensioni. “Il più grande gesto d’amore che ci siamo regalati”, così ha definito Ambra la separazione da Renga.