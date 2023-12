Jonathan Kashanian, oggi è così ma lo ricordate al Grande Fratello 5? L’evoluzione dello stile è notevole

Jonathan Kashanian è cambiato moltissimo negli anni. Diventato famoso grazie al Grande Fratello, il suo aspetto all’epoca era davvero diverso.

Sono passati quasi vent’anni da quando Jonathan Kashanian ha partecipato al Grande Fratello diventando così un personaggio famoso. Era il 2004 e il suo aspetto era decisamente diverso: sicuramente la grinta non gli è mai mancata, tuttavia negli anni è davvero cambiato.

L’ex gieffino attualmente è un volto televisivo ed esperto di stile. Ed è proprio quest’ultimo aspetto che più si è trasformato nella sua personalità. Oggi ha 42 anni e quando è entrato nella casa più spiata d’Italia era appena un ventenne: è chiaro dunque che sia cambiato tanto.

Com’era Jonathan quando ha partecipato al Grande Fratello?

Jonathan Kashanian ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello e l’ha anche vinta. Con il suo carattere e la sua vivacità, infatti, ha conquistato il pubblico ottenendo anche un discreto successo nel mondo dello spettacolo.

Come si vede dalle immagini di Jonathan nel confessionale, l’ex gieffino è molto cambiato negli anni. Al Grande Fratello era solo un ragazzo che aveva già un suo stile ben preciso, ma nel corso del tempo è diventato più sofisticato e di classe. Oggi è un uomo di grande eleganza, a tal punto che è considerato un esperto di stile. Ha sempre avuto una spiccata passione per la moda.

Dal 2005 al 2008, infatti, ha condotto il programma dedicato alla moda Madeland su All Music. È stato inviato de La Vita in Diretta, Festa Italiana e Mezzogiorno Famiglia. Poi è approdato a Verissimo, dove ha lavorato per ben dieci anni: prima come ospite, poi come inviato e in seguito come esperto di moda e stilista. La sua carriera nel mondo dello spettacolo non ha mai subito battute d’arresto, ha partecipato anche ad alcuni film cinematografici. Nel 2018 ha preso parte all’Isola dei Famosi, classificandosi al quinto posto.

Al momento è un conduttore radiofonico e continua a lavorare in televisione. È uno dei più cari amici di Aurora Ramazzotti, presenza fissa nella vita della giovane madre nonostante la differenza d’età. Jonathan è molto legato anche a Michelle Hunziker, si dice che sia stato lui a far conoscere la conduttrice svizzera con il suo attuale compagno Alessandro Carollo, è stato una sorta di ‘cupido’ e questo fa comprendere quale sia il grado di confidenza che abbia con lei e la figlia.