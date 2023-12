Paolo Ciavarro, tutta la verità su Barbara Palombelli, arriva la confessione (e su Clizia Incorvaia…)

Paolo Ciavarro ha deciso di svuotare il sacco su Barbara Palombelli: ecco cosa ha detto il figlio di Eleonora Giorgi.

Il famoso showman è sicuramente un volto molto amato del mondo dello spettacolo italiano, ed è diventato famoso proprio grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Forum, il tribunale più seguito della tv. Ha inoltre preso parte al reality show Grande Fratello Vip nel 2020 e, proprio in questa occasione, ha conosciuto la sua attuale compagna Clizia Incorvaia. Nella casa più spiata d’Italia, i due si sono innamorati e da allora non si sono più lasciati, tanto che hanno messo al mondo anche il piccolo Gabriele.

Ciavarro ha di recente parlato di Barbara Palombelli, ma non si è risparmiato nemmeno su Clizia. Le sue parole hanno fatto subito il giro del web.

Paolo Ciavarro su Barbara Palombelli: cosa ha detto

Il figlio di Eleonora Giorgi è amatissimo sui social e, proprio lì, pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa. Il suo account Instagram ufficiale vanta la presenza di migliaia di persone, che non possono fare a meno di supportarlo ad ogni occasione. Il suo volto, inoltre, è seguitissimo nel programma Forum, dove è diventato uno dei punti di riferimento in questi ultimi anni.

Tra Ciavarro e Barbara Palombelli, si sa, c’è sempre stato un rapporto fatto di stima e fiducia reciproca e, per tale motivo, Paolo ha speso parole molte belle nei suoi confronti. L’ha definita una persona umile, diventata uno straordinario personaggio proprio grazie a questa sua importante qualità. Nel corso di un’intervista radiofonica, ha inoltre confessato quello che gli disse Palombelli quando conobbe per la prima volta Clizia Incorvaia.

“Mi ha detto che era fantastica e mi ha fatto un sacco di complimenti“, ha spiegato Paolo. Per poi aggiungere: “Barbara è una persona magnifica, nonostante i tanti impegni si ritaglia sempre dei momenti per me se ho bisogno. È eccezionale davvero”. Tra i due non c’è quindi solo un rapporto professionale, ma anche di amicizia.

Un legame, il loro, che va sicuramente oltre la semplice sintonia lavorativa. Di questo se ne sono accorti tutti i fan, che hanno sin da subito messo in evidenza quanto i due colleghi siano uniti reciprocamente, e anche quanto Ciavarro sia felice sia dal punto di vista professionale che privato. Diventare papà è stato infatti il dono più bello che avesse potuto ricevere.