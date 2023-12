Samira Lui, altro che ritocchini: l’ex gieffina si mostra senza trucco e toglie ogni dubbio

Samira Lui si mostra completamente senza trucco e toglie ogni dubbio: eccola così, al naturale ha lasciato i fan di stucco.

Samira Lui è senza dubbio una delle “vippone” che, in questa nuovissima edizione del Grande Fratello, ha incantato il pubblico: la sua bellezza è ben nota a tutti quanti sin dal suo esordio televisivo in Rai come professoressa de L’Eredità, ma la showgirl ha avuto modo di mostrare nella casa di Cinecittà tantissime altre qualità.

Classe ’98, originaria di Udine, dopo il quiz game di Rai 1 ha preso parte come concorrente a Tale e Quale Show, mettendo in campo anche una grande abilità canora; al reality show di Canale 5 è uscita relativamente presto, ma l’esperienza le ha comunque permesso di finire sotto i riflettori. Seguitissima sui social, la Lui attende di rimettersi nuovamente in gioco in televisione.

Presto infatti dovrebbe essere di nuovo su Canale 5 come valletta della nuova edizione de La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti. Intanto è seguitissima sui social, sia su Instagram che su TikTok. Foto dopo foto abbaglia con tutto il suo fascino, non di certo dato né dal trucco né dai “ritocchini”: in un nuovo video è apparsa completamente struccata e la sua bellezza è finita sotto gli occhi di tutti.

Samira Lui al naturale e senza trucco è sempre bellissima – VIDEO

La carriera di Samira Lui inizia come modella, tanto da essere arrivata anche alle fasi finali di Miss Italia; il suo fascino è innegabile e non soltanto dalle sue apparizioni in televisione, così come il suo corpo scolpito. Di fatto, anche dopo il GF, si è imposta subito come una delle nuove icone di sensualità del momento, essendo in grado di far battere i cuori di molti.

Di recente, tramite un nuovo video postato sul suo account TikTok, l’ex-gieffina ha condiviso coi fan una delle sue beauty routine: passo dopo passo la showgirl si mostra mentre si prepara, apparendo totalmente al naturale e senza filo di trucco. Il risultato? Anche senza make-up è semplicemente divina.

Una bellezza tutta naturale quella di Samira, esaltata dal make-up ma di cui, come ben evidente, potrebbe benissimo non avere bisogno. E in tanti fanno già il conto alla rovescia per vederla protagonista al fianco di Gerry Scotti…la sua carriera televisiva potrebbe definitivamente prendere il volo.