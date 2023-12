Stefano De Martino, anche il cognato è famosissimo: chi è e cosa fa il compagno della sorella Adelaide

Chi è il cognato di Stefano De Martino? Si tratta di un personaggio molto noto, fidanzato con la sorella del ballerino.

Stefano De Martino è considerato ormai da tutti come uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo italiano. Con il tempo l’artista originario della Campania ha messo in piedi una carriera a dir poco incredibile, fatta di tanti successi che lo hanno portato nell’olimpo dei più richiesti del momento.

Diventato famosissimo quando era ancora molto giovane, De Martino deve la sua enorme notorietà ad Amici. Nel talent di Canale 5 il ballerino campano si è fatto notare prima come allievo, per poi entrare nel cast del programma e diventare professionista e giudice. Negli anni si è cimentato anche nella conduzione, con risultati più che straordinari.

Ma è la vita privata di De Martino ad aver attirato più sguardi nel corso del tempo. L’ex star di Amici ha fatto parecchio parlare di sé per le sue relazioni con donne famose nel mondo dello spettacolo. Solo di recente è stata resa nota la separazione tra il conduttore e l’ormai ex moglie Belen Rodriguez. I due non stanno più insieme e l’artista campano è stato avvistato in compagnia di una ragazza misteriosa negli scorsi giorni. Ma a catalizzare l’attenzione è anche la famiglia di Stefano. In quanti conoscono suo cognato?

Stefano De Martino, chi è il suo celebre cognato?

De Martino è finito nel mirino del gossip non soltanto per la fine del matrimonio con la Rodriguez. Data la notorietà del ballerino, negli anni anche la sua famiglia ha attirato gli sguardi e la curiosità dei fan. In particolare è stata la sorella di De Martino, Adelaide, a far parlare di sé per una splendida notizia. Di recente, infatti, l’ex ballerino di Amici è diventato zio di Mattia.

Il piccolo è nato a novembre del 2023 e ha portato una gioia immensa nella famiglia del conduttore, e non solo. Il piccolo Mattia è il primo figlio di Adelaide De Martino e del suo compagno, Diego Di Domenico. Forse non tutti sanno che l’uomo è un volto noto soprattutto sui social, dove è in possesso di un account che promuove la sua attività.

Come si legge dalla bio su Instagram, Di Domenico lavora nella produzione, nel management e anche nell’organizzazione di eventi. Inoltre è amministratore della 3di-eventi, impegnata a Napoli e dintorni. Dai social si apprende anche che la società si occupa di noleggio auto ed ha addirittura uno studio di registrazione.