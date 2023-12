Charlene di Monaco, la foto col pancione fa boom di like: radiosa nello scatto amarcord

In rete è diventata virale la foto amarcord di Charlene di Monaco con il pancione: eccola, bellissima, mentre era in dolce attesa.

La moglie del Principe Alberto di Monaco ha catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, e lo ha fatto con la storia della sua vita. Di recente ha fatto preoccupare tutti per le sue condizioni di salute dato che, dopo la sua permanenza in Sud Africa, le è stata diagnosticata un’infezione che l’ha costretta a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.

La Principessa è poi tornata a Monaco per riabbracciare la sua famiglia, ma si è in seguito trasferita in Svizzera dov’è stata ricoverata in una clinica privata. Fortunatamente il suo stato di salute è nettamente migliorato, e adesso la sua vita ha ripreso la sua regolare routine. Nel frattempo, i fan ricordano in rete il periodo in cui Charlene aspettava i suoi due gemelli. Sta infatti circolando una fotografia amarcord di quei tempi.

Charlene di Monaco incinta, la foto amarcord della sua gravidanza

Sono sempre tantissime le fotografie che ritraggono la bella Charlene alle prese con la sua quotidianità. La donna si è infatti sempre contraddistinta per la sua semplicità e genuinità, elementi che l’hanno resa la persona che è oggi. Tra le tante foto che sono spuntate sul web, c’è anche quella con il pancione: all’epoca era in attesa dei due gemelli e la gravidanza la rese davvero meravigliosa.

Nello scatto in questione si vede una Charlene al settimo mese, e i fan hanno reagito in modo sorprendente. La Principessa indossa un abito bianco ed elegante, ma ad attirare l’attenzione sono anche i suoi capelli. Biondissimi e corti, erano pettinati all’indietro e lisci in quegli anni. Sotto il vestito si intravede inoltre il pancione, leggermente gonfiato all’altezza dell’addome.

C’è da dire che, nonostante il parto gemellare, Charlene ha mantenuto un fisico impeccabile, dovuto sicuramente ai tanti anni di sport e di nuoto. Nata nel 1978, la Principessa è oggi una delle donne più amate del mondo che, nell’ultimo periodo, ha fatto allarmare molto i fan per vai delle sue precarie condizioni di salute.

Il suo stato “malaticcio” l’ha infatti tenuta lontana dal marito e dai figli Jacques e Gabriella. Per fortuna, si è adesso tutto risolto e sono tornati ad essere la famiglia di un tempo. Charlene compare molto spesso nei vari eventi pubblici e, ad ogni occasione, brilla di luce propria e sorprende i sudditi con i suoi gesti.