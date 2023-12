Eleonora Pedron, lo sconvolgente retroscena sulla sua famiglia gela tutti: “La vita va avanti ma muori dentro”

Eleonora Pedron ha rivelato alcuni retroscena sulla sua famiglia. Il racconto ha gelato i fan: la sua confessione è sconvolgente.

Nei giorni scorsi Eleonora Pedron ha conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche, un traguardo che l’ex Miss Italia ha raggiunto impegnandosi in modo totale. Ha infatti deciso di accantonare la sua vita professionale per dedicarsi agli studi, un percorso che le è stato utile anche per riscoprire se stessa e alcuni suoi limiti: “Ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa. La tesi è su di me”.

Oggi legata all’attore Fabio Troiano, Eleonora ha alle spalle una lunga relazione con Max Biaggi da cui ha avuto due figli: Ines Angelica e Leone Alexandre. L’ex Miss Italia ha mantenuto con il motociclista un rapporto civile e d’affetto, si vogliono molto bene anche se è consapevole che l’amore si è trasformato in un sentimento più fraterno.

La relazione con Troiano è nata casualmente. Dopo Biaggi aveva timore di legarsi ad un altro uomo, ma l’attore è riuscito a fare breccia nel suo cuore. Eleonora ha realizzato una tesi su se stessa, grazie al libro autobiografico L’ho fatto per te è riuscita ad affrontare i suoi fantasmi. Nel testo racconta la perdita della sorella Nives, un dolore che ha soppresso per anni, con cui non ha mai veramente fatto i conti.

La perdita di Nives fu un dramma per la sua famiglia, e anche se lei aveva solo 9 anni ricorda tutto di quella notte. La madre e la sorella avevano avuto un incidente automobilistico: mentre la prima è tornata a casa dall’ospedale, Nives era più grave. Poi, la chiamata nel corso della notte e le grida della donna, è stato un momento tragico: “Io dormivo ma mi sono svegliata e ho sentito mio padre andare a rispondere. ‘Nives è morta, non c’è più’. Ricordo le urla di mia madre, riusciva solo a dire il suo nome”.

Eleonora Pedron: “La vita mi ha insegnato che…”

L’ex modella ha scelto Psicologia perché le piacerebbe aiutare tutti quei bambini che sono vittime di drammi famigliari come il suo. Oggi che è una donna matura, ma soprattutto una madre, e ha capito di non aver elaborato il lutto della sorella in modo adeguato. Comprende meglio il dolore provato dai genitori perché perdere una figlia è impensabile. Con maggiore freddezza ha realizzato che dalla sofferenza ci si può rialzare anche se resta la ferita.

“La vita mi ha anche insegnato che non si può tornare indietro e, quindi, a godere della vita, dell’attimo”, ha dichiarato l’ex compagna di Max Biaggi. Eleonora è consapevole che la vita l’ha messa a dura prova, ma le ha anche dato molto. Per questo ha imparato a vivere ogni giorno appieno e non manca di renderlo speciale anche solo con un sorriso.