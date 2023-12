Flavio Briatore posta una foto con i figli, arriva il commento (misterioso) di Simona Ventura: “Cosa ci eravamo detti!?”

Flavio Briatore condivide una foto con i suoi due figli e, a sorpresa, arriva un commento della Ventura che insospettisce.

Flavio Briatore ha condiviso un’inedita foto con i suoi due figli, Nathan Falco e Leni, la figlia mai riconosciuta che ha avuto con Heidi Klum. A sorpresa tra i tanti commenti ne è spuntato uno, decisamente misterioso, di Simona Ventura.

Le parole di Super Simo hanno incuriosito non poco i followers: un commento piuttosto criptico, il suo, scritto probabilmente in tal modo per far sì che lo capisse solo l’imprenditore.

Il commento di Simona Ventura sotto alla foto di Flavio Briatore: le parole della conduttrice incuriosiscono

Flavio Briatore, prima di Nathan Falco, ha avuto un’altra figlia. Si chiama Leni ed è nata dalla sua relazione con Heidi Klum. L’imprenditore però non ha mai riconosciuto la ragazza. Nonostante questo, padre e figlia al momento sembrano essere molto uniti.

Leni va a trovare il padre spesso, com’è accaduto quest’estate quando è stata scattata la foto del brunch in famiglia. E proprio sotto questo scatto è comparso un commento di Simona Ventura. Sopra, si legge un cuore di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore e madre di Nathan; poi c’è l’affermazione di Super Simo. La concorrente di Ballando con le stelle ha scritto: “Complimenti Flavio! Ricordi cosa c’eravamo detti?“.

Parole che sono apparse alquanto misteriose. La Ventura potrebbe riferirsi al fatto di aver parlato con l’amico Briatore del suo rapporto con la figlia Leni, su cui non si è mai sbilanciato e con la quale solo recentemente ha iniziato ad avere una relazione più intensa. Diverso tempo fa l’imprenditore, in un’intervista, ha spiegato che all’epoca la decisione di non riconoscere la bambina fu presa in comune accordo con la madre Heidi Klum.

Infatti, i due non stavano già più assieme e Leni ha preso il cognome dell’allora compagno dell’ex modella. Oggi Briatore e Leni hanno iniziato a costruire un legame, sebbene l’imprenditore sempre in un’intervista passata ha confessato che non sente di avere con la ragazza lo stesso rapporto che ha con Nathan Falco. Ad ogni modo, pare che lui e la figlia abbiano fatto dei passi in avanti e lo dimostrerebbe anche il commento sotto al post.