Francesca Pascale e Paola Turci, dopo un anno di matrimonio arriva il grande annuncio

Paola Turci e Francesca Pascale sono sempre più innamorate, ed è adesso arrivato un grandissimo annuncio da parte loro.

Le due donne si sono incontrate per la prima volta nel 2020 e, da allora, non si sono più separate. Si sono subito innamorate e hanno iniziato una profonda storia che le ha portate a pronunciare il fatidico sì. Le nozze si sono tenute in presenza di pochi amici e parenti e, da quel momento, non mancano gli scatti che le ritraggono sempre più felici e innamorate.

Sta adesso circolando in rete un post pubblicato dalle dirette interessate, che hanno condiviso un annuncio inaspettato con tutto il popolo del web.

Paola Turci e Francesca Pascale più unite che mai: l’annuncio sui social

Il loro matrimonio ha avuto luogo il 2 luglio 2022 e si è tenuto presso il Comune di Montalcino (Siena). Sono numerosi gli scatti che le ritraggono mano nella mano e felicissime. La loro è insomma una vita di coppia meravigliosa, che prende le sembianze di quello che sognavano sin dal loro primo incontro.

Ad un anno dal sì, la coppia ha deciso di festeggiare il primo anniversario in un modo davvero speciale. Per loro è stato un traguardo importantissimo, che omaggia un sogno d’amore diventato realtà e che segna il momento esatto della loro prima emozione da sposate. Dal momento delle loro nozze, entrambe sono apparse più felici che mai e non hanno perso l’occasione per condividere con i fan i dettagli del loro grande amore.

Insieme hanno inoltre superato i momenti difficili e, sempre mano nella mano, sono riuscite ad andare avanti e a superare anche le negatività che hanno fatto parte del loro percorso di coppia. Rappresentano appieno un esempio di vero amore, che va ad affrontare tutte le difficoltà e che resta nonostante le turbolenze della vita. Dalle loro nozze è quindi già trascorso un anno e, in occasione del loro primo anniversario, Paola e Francesca hanno fatto un annuncio speciale.

“Nel mio cuore ti ho sposata dal primo istante che ti ho incontrata“, ha scritto la Pascale dopo aver pubblicato uno scatto in compagnia di sua moglie, “Buon anniversario donna meravigliosa. Ti amo”. Le due hanno celebrato il grande amore che sentono, lasciando intendere di aver pensato alle nozze già dal loro primo incontro. Il matrimonio sta quindi procedendo a gonfie vele, ed entrambe sono innamorate come il giorno in cui tutto ha avuto inizio, tanto da volerlo gridare al mondo intero.