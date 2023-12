Gianni Morandi, il “gesto scaramantico” che fa quasi quotidianamente: “Mi allunga la vita”

Gianni Morandi è un po’ scaramantico e c’è un gesto che ripete quasi quotidianamente: che cosa fa per “allungarsi la vita”?

Con le sue canzoni incredibili e il suo talento eccezionale, Gianni Morandi è entrato nella storia della musica italiana. Il cantante originario dell’Emilia-Romagna si è fatto strada negli anni con i suoi brani senza tempo e con una genuinità che ormai lo contraddistingue, e che lo rende uno degli artisti italiani più amati di tutti i tempi.

Non solo cantante, nel corso degli anni Gianni Morandi è diventato anche conduttore, attore e chi più ne ha più ne metta. Non sono pochi i film e le serie tv che hanno visto protagonista l’artista di Monghidoro, tra cui In ginocchio da te e Le castagne sono buone, ma anche In fuga per la vita, La forza dell’amore, L’isola di Pietro e tanti altri ancora.

Oggi tutti conoscono Gianni Morandi sia per la sua fama di grande artista che per la popolarità di cui gode come personaggio pubblico vero e proprio. Negli anni il cantante emiliano ha fatto parlare di sé per i suoi incedibili successi, che lo hanno affermato a icona a livello nazionale. Di recente ha rilasciato un’intervista nella quale ha svelato cosa fa ogni volta come “gesto scaramantico” personale. Di che cosa si tratta?

Gianni Morandi, il suo “gesto scaramantico” fa discutere

Qualche mese fa Morandi ha rilasciato una lunga intervista a Famiglia Cristiana, nel corso della quale ha parlato non solo della sua carriera ma anche della famiglia e della vita privata. Qui il cantante ha confessato cosa fa ogni giorno come “rito scaramantico”, che si è rivelato decisamente efficace dati i successi raccolti nel tempo.

“Prendo appuntamenti anche a distanza di anni – ha detto Morandi a Famiglia Cristiana – Per esorcizzare il momento in cui dovrò smettere“. L’artista ha parlato dell’amore che prova per il suo lavoro e del timore che potrebbe finire con il passare del tempo. Quello di fissare appuntamenti così lontani nel tempo è il gesto scaramantico che Gianni fa per allontanare sempre di più il momento in cui dovrà dire addio al lavoro dei suoi sogni.

“È una sorta di rito scaramantico – ha aggiunto – Per allungarmi la vita“. Il cantante emiliano ha raccontato anche del suo periodo più florido dal punto di vista professionale. Dopo la co-conduzione al Festival di Sanremo, le richieste per Morandi sono aumentate ancora di più, segno che il talento del noto artista non passa mai di moda.