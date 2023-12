Grande Fratello, caos nella casa dopo l’uscita di Beatrice: Anita non si dà pace

Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi al Grande Fratello, il caos è scoppiato nella casa più spiata d’Italia: per Anita, in particolare, sembra impossibile trovare pace.

Beatrice Luzzi è, senza ombra di dubbio, la protagonista di questa edizione del Grande Fratello. Fin dal primo momento in cui è entrata ha dimostrato di essere una donna incredibile, con una personalità pazzesca che ha diviso molto spesso l’opinione pubblica. Ma la maggior parte delle persone la amano, infatti è sempre lei la più votata quando finisce in nomination.

Proprio perché il pubblico la apprezza tantissimo, in questi giorni è esploso il caos in seguito al suo improvviso abbandono. Il Grande Fratello ha rassicurato tutti sul fatto che si tratta soltanto di un’uscita momentanea: pare che Beatrice non sia stata bene, infatti i motivi della sua uscita sarebbero legati proprio alla salute.

La speranza è ovviamente che possa riprendersi presto, dal momento in cui questa dizione non sarebbe sicuramente la stessa senza di lei, che oramai da tre mesi a questa parte intrattiene tutti con il suo carattere forte e determinato.

Grande Fratello: la reazione di Anita all’uscita di Beatrice spiazza il pubblico

Sappiamo bene tutti che negli scorsi mesi Beatrice si è fatta numerosi nemici all’interno della casa. Il numero uno è indubbiamente Massimiliano Varrese, che la tratta così male che proprio nell’ultima puntata ha ricevuto un rimprovero da parte di Alfonso Signorini, in seguito alle tante polemiche esplose sui social e non solo.

Ma non finisce qua, perché un’altra nemica che Beatrice si è fatta nella casa è sicuramente Anita, la quale l’attacca dalle prime settimane. Le due, appare evidente, non si sopportano e non fanno altro che litigare da mesi. Sono due persone completamente diverse, che non sono mai riuscite realmente a capirsi e venirsi incontro. Sul loro sentimento di quasi di odio non ci sono dubbi e non ne hanno mai avuti neanche loro.

Eppure negli ultimi giorni i telespettatori sono rimasti sorpresi da quello che è successo in seguito all’uscita di Beatrice. Anita, infatti, parlando con gli altri coinquilini ha dichiarato che il reality show non sarebbe lo stesso senza la Luzzi e che spera nel suo ritorno. Come se non bastasse, mentre apparecchiava la tavola per il pranzo ha messo un posto anche per lei dicendo di non riuscire ad accettare la sua assenza.