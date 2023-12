Mediaset, perché Berlusconi ha stoppato Bonolis: il motivo

Mediaset e l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi hanno stoppato Paolo Bonolis. Il motivo ha sorpreso tutti: ecco che cos’è successo.

Sono tanti i volti di spicco del Biscione ed anche quest’anno Paolo Bonolis è riuscito a ritagliarsi una grossa fetta di palinsesto. Con il suo Ciao Darwin, il presentatore romano sta facendo divertire milioni di telespettatori, eppure adesso è arrivato lo stop direttamente da Cologno Monzese

Tra i grandi mattatori della televisione italiana anche quest’anno Paolo Bonolis è riuscito a ritagliarsi un ruolo di rilievo. Sono diversi i programmi assegnati da Mediaset al presentatore romano, che nell’ultimo mese è tornato a far divertire gli italiani con Ciao Darwin. Un ritorno in grande stile per la trasmissione controversa, con il format che ancora una volta è riuscito ad intrattenere tantissimi telespettatori. La prima puntata è stata seguita da quasi 4 milioni di persone, pari al 25% di share.

Gli ascolti sono rimasti costanti anche nel corso delle ultime tre puntate, con uno share che è oscillato tra il 20 ed il 22%. Sembra proprio che Ciao Darwin, nonostante passino gli anni, continui ad intrattenere il pubblico italiano. Eppure, malgrado i risultati incoraggianti, Mediaset ha deciso di chiudere almeno per il momento la trasmissione. L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha comunicato la notizia a Paolo Bonolis, fornendo allo showman di Canale 5 un motivo ben chiaro per questa decisione.

Mediaset stoppa Bonolis, la decisione di Berlusconi: il motivo

Nel corso della prima serata di venerdì 22 dicembre è andata in onda l’ultima puntata di Ciao Darwin. Durante l’episodio le due categorie ad essersi affrontate sono state Divano contro Sport, come capirete quindi c’è stato un confronto tra chi ama poltrire dinanzi alla televisione e chi invece predilige uno stile di vita sano e attivo. A capitanare le due squadre ci sono stati il comico Sergio Friscia e il calciatore ed ex concorrente del Grande Fratello Andrea Maestrelli. Ovviamente non è mancata nemmeno Madre Natura a sfilare durante la trasmissione.

Nonostante il successo, però, Ciao Darwin adesso sarà costretto ad interrompersi. Mediaset, viste le festività natalizie, ha deciso di imporre una pausa di tre settimane. Infatti lo show condotto da Paolo Bonolis dovrebbe riprendere il prossimo venerdì 12 gennaio, quando tornerà regolarmente in onda con la sua nona edizione. Si può dire che queste prime quattro puntate siano state una prova tecnica per l’azienda, che ha potuto constatare come la trasmissione sia ancora di assoluto interesse per il pubblico a casa.

Dopo l’interruzione quindi Canale 5 riaccoglierà a braccia aperte Paolo Bonolis ed il suo compagno di viaggio Luca Laurenti, una delle coppie più longeve della televisione italiana. Del resto questo ritorno al passato di Mediaset sta convincendo tutti, con programmi amati dal pubblico anche diversi anni fa e riproposte in salsa moderna per la nuova generazione di telespettatori.