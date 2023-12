Orietta Berti, addio definitivo alla tv? L’annuncio preoccupa i fan

Orietta Berti potrebbe dire addio alla tv? L’annuncio preoccupa i fan. La cantante, delusa, potrebbe non tornare sul piccolo schermo.

Con la sua carriera eclettica e versatile, Orietta Berti cavalca l’onda del successo da tantissimi anni. Da cantante affermata a personaggio tv, è riuscita ad adattarsi ai cambiamenti della musica, ma anche a quelli del piccolo schermo. Per più edizioni è stata ospite fissa al tavolo di Che tempo che fa, voluta da Fabio Fazio, mentre lo scorso anno ha ricoperto il ruolo d’opinionista al Grande Fratello e, insieme a Sandra Milo e Mara Maionchi, è stata protagonista di Quelle brave ragazze, reality particolare e divertente.

La musica resta la passione principale d’Orietta Berti, la cantante infatti non manca d’esibirsi dal vivo appena ne ha l’occasione. Tuttavia la sua presenza in tv riscuote sempre successo, il pubblico risponde puntualmente in modo positivo ed è anche per questo che riceve vari inviti. Molti i talk che la vogliono come ospite e altrettante le offerte rivoltele per presenziare in modo costante.

Orietta, dopo l’esperienza al GF, sarebbe dovuta tornare a Che tempo che fa, ma l’addio alla Rai di Fazio ha indotto il conduttore a fare scelte diverse. Mediaset inoltre ha annunciato per il 2024 due speciali dedicati proprio all’artista. Le serate evento tuttavia, a quanto pare, non andranno più in onda. In vista del nuovo anno i vertici del Biscione stanno apportando al palinsesto alcuni cambiamenti rispetto a quelli annunciati la scorsa estate.

Alcuni programmi, come Felicissima sera con Pio e Amedeo, per il momento non andranno in onda. Lo show non ha infatti trovato nessuna collocazione. Diversamente, La Ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti – la cui programmazione era prevista per dicembre – è stata rimandata. A subire gli effetti delle nuove decisioni Mediaset ci sono stati anche gli show della Berti.

Orietta Berti, serate evento cancellate: la cantante lascia la tv?

Il nuovo palinsesto Mediaset della prossima stagione tv non prevede, almeno per ora, la messa in onda delle due serate evento dedicate a Orietta Berti. Due speciali a cui la cantante teneva particolarmente. La scelta di Mediaset di sacrificare un’artista amata come la diretta interessata potrebbe avere più d’una ripercussione.

Ad esempio, l’artista potrebbe decidere di lasciare la tv. Ma soprattutto di non presenziare ai programmi della rete privata. Per il momento la cantante non ha rilasciato nessuno commento in merito. I rumors sui nuovi palinsesti Rai e Mediaset, inoltre, non sono stati ancora confermati dalle fonti ufficiali. Tutto può ancora succedere e sicuramente Orietta avrà, prima o poi, le sue serate da protagonista.