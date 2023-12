Qui sorridente accanto a Berlusconi, oggi ha 63 anni ed è una colonna portante della tv: la riconoscete?

Questa foto ritrae il compianto Silvio Berlusconi accanto a una delle donne più amate della tv: ecco chi è la persona al suo fianco.

L’ex Premier è venuto a mancare il 12 giugno 2023, e la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella storia della cultura italiana. Nato nel 1936 a Milano, ha avuto una vita piena alle spalle ed è riuscito sempre a trasmettere quella determinazione che l’ha contraddistinto sin dall’inizio. Da giovanissimo, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano e ha lavorato in vari ambienti prima di raggiungere il pieno successo in qualità di imprenditore.

Ha infatti venduto spazzole elettriche porta a porta, è stato fotografo ai matrimoni e ha anche fatto il musicista, il cantante e molto altro. Con la laurea è però riuscito a vincere una borsa di studio pari a 2 milioni, e da lì si è costruito da solo. Sta adesso circolando in rete una fotografia che ritrae proprio Berlusconi in compagnia di una donna che, nel corso degli anni, si è fatta anche lei strada nel mondo dello spettacolo.

Chi è l’artista vicino a Silvio Berlusconi: oggi è tra le donne più amate della tv

Il compianto ex Premier ha dato la possibilità a molte persone di farsi spazio nel panorama televisivo e, nel corso degli anni, è stato immortalato in compagnia di diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Sta circolando in rete lo scatto sovrastante, che lo rappresenta insieme a una famosissima showgirl. Si tratta di Carmen Russo, la quale è stata una vera icona negli anni ’80 e ’90.

Diventata famosa grazie alla Commedia scanzonata, la sua carriera proseguì con i film fatti con Lino Banfi, Renzo Montagnani e Alvaro Vitali. Grazie al suo talento riuscì insomma a conquistare i cuori di migliaia di persone e, tra i tanti, Berlusconi la vide e la selezionò per la rete Mediaset. Russo divenne così la protagonista di Drive In e, da quel momento, la sua carriera non si fermò più. Oggi è una delle donne più amate del piccolo schermo e continua ad essere apprezzata dal grande pubblico italiano.

Carmen è stata anche una concorrente del Grande Fratello Vip, ed è entrata nell’ex salotto televisivo di Barbara D’Urso che, per la rete Mediaset, conduceva il tv show Pomeriggio 5. La showgirl non ha mai smesso di fare spettacolo, tanto da costruirsi un futuro lavorativo roseo e pieno di successi. A spalleggiarla, ci ha pensato proprio Silvio Berlusconi, che ha creduto subito nelle sue potenzialità e che ha reso tutto questo possibile.