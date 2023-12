Santi Francesi, non solo Sanremo Giovani: dove li avevamo già visti, erano giovanissimi ma già pieni di talento

I Santi Francesi, classificandosi nei primi tre posti di Sanremo Giovani, hanno ottenuto il pass per Sanremo 2024 che si terrà dal 6 al 10 febbraio prossimo. Ma dove li avevamo già visti?

Clara, Santi Francesi e Bnkr 44 sono i tre artisti provenienti da Sanremo Giovani che parteciperanno alla settantaquattresima edizione del Festival in programma dal 6 al 10 febbraio 2024.

In questo articolo vi parleremo dei Santi Francesi, duo piemontese composto da Alessandro De Santis e Mario Francese. I due sono già noti al grande pubblico per aver vinto l’edizione scorsa di X Factor, ma non solo. All’attivo hanno diversi brani molto ascoltati sulle varie piattaforme musicali e su YouTube come: Bianca, Signorini, Giovani Favolosi, Cartapesta, Buttami Giù, Vaniglia, La Noia, Non è poi così male, Il Pagliaccio e Spaccio.

I Santi Francesi a Sanremo 2024: ecco dove li avevamo già visti

I Santi Francesi, che prima di assumere tale denominazione erano noti con il nome di The Jab, hanno anche trionfato a Musicultura 2021, oltre ad aver partecipato nel 2017 ad Amici. Il duo piemontese infatti ha preso parte al talent di Canale 5 (all’epoca erano un trio) nella stessa edizione di Irama, anche lui tra i 30 big di Sanremo 2024. L’avventura, nel programma di Maria De Filippi, per il gruppo non fu particolarmente soddisfacente, visto che mancarono anche l’approdo alla fase serale della trasmissione.

Furono eliminati nell’ultima puntata del pomeridiano e i molti fan del talent sicuramente ricorderanno i vari battibecchi con Rudy Zerbi. La partecipazione ad Amici, ad ogni modo, ha permesso ai Santi Francesi di farsi le ossa in un mondo nuovo per poi cambiare veste già a partire del 2020. Le vittorie, a Musicultura prima e ad X Factor poi, hanno aperto ai Santi Francesi la porta del successo.

A Sanremo Giovani, con il brano Occhi Tristi, sono riusciti ad ottenere il pass per salire sul palco dell’Ariston a febbraio dove si esibiranno con L’amore in bocca. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, i Santi Francesi hanno sottolineato: “Il nostro linguaggio cerca sempre di essere molto gentile e cerchiamo di utilizzare ogni volta una poetica che affronti ‘qualcosa’, anche un tema importante, senza necessariamente dover spiegare tutto nel dettaglio”.



“Apprezzo che si noti questa cosa perché anche il nostro impegno sociale è fondamentale. Di certo stiamo cercando di lavorare per eliminare i residui di mascolinità tossica che restano in noi e, in generale, un po’ in ogni uomo”, sono state le loro parole. Qui sopra vi proponiamo un video relativo alla partecipazione ad Amici dei Santi Francesi (ai tempi The Jab).