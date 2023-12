Uomini e Donne, polemiche dopo l’uscita della coppia: stoccata a Tina e Gianni?

Una coppia lascia Uomini e Donne e scoppia la polemica. Tina e Gianni puntano il dito: “Siete finti!“. Ecco cos’è successo in studio.

Uomini e Donne sia avvia alla pausa natalizia. Il daytime di Maria De Filippi – come di consueto nel periodo delle festività – non andrà in onda, anche se le registrazioni non si fermeranno. I tronisti in carica sono alle battute finali, e probabilmente sono prossimi alla scelta che dovrebbe avvenire subito dopo il ritorno in video. Ad appassionare il pubblico sono soprattutto gli anta: il trono over riesce infatti a monopolizzare l’attenzione grazie ai continui scontri che avvengono in studio.

Alcuni incontri di dame e cavalieri non convincono del tutto. Tina Cipollari, insieme a Gianni Sperti, si impegna molto nel cercare di smascherare le finte frequentazioni. Attrazioni e uscite che secondo gli opinionisti sono finalizzati ad ottenere una maggiore visibilità e approdare al centro dello studio divenendo così i protagonisti della puntata.

In seguito ai tanti attacchi subiti, una coppia ha deciso di lasciare il daytime di Maria de Filippi: per molti infatti è falsa e sicuramente non avrà un futuro. Non a caso in seguito a loro abbandono è scoppiata una polemica non indifferente. Loro sono Marco Antonio e Emanuela. I due si sono visti più volte e a quanto pare è scattato qualcosa d’importante, sebbene in studio siano apparsi reticenti l’uno verso l’altra.

Tina ha accusato i due di non essere sinceri e di presenziare nel programma solo per marketing. In effetti alcuni comportamenti sono apparsi inspiegabili anche al pubblico, che sui social ha commentato la frequentazione dei due. Vista l’insistenza di Gianni e Tina, i due anta hanno deciso di lasciare il trono over insieme, convinti che fra loro possa sbocciare l’amore.

Uomini e Donne, la dichiarazione d’amore di Emanuela sui social: “Ho solo paura a stare senza te”

A Uomini e Donne Emanuela ha avuto paura di lasciarsi andare, è apparsa reticente perché non era sicura di quello che provava per Marco Antonio. Oggi che hanno lasciato il format l’ex dama ha pubblicato un post su Instagram che ripercorre alcuni momenti trascorsi insieme al cavaliere. Questo è accompagnato da una didascalia che è una vera e propria dichiarazione d’amore, parole che spiegano meglio lo stato d’animo vissuto dalla dama e come oggi si sente legata al suo cavaliere.

“Ho cercato di negarlo a me stessa, con la negazione, e in secondo luogo lo negavo a te, ma chi mi conosce aveva già letto i miei occhi durante i nostri balli. Mi brillavano!” ha scritto Emanuela. E ancora: “Detestavo questa cosa…era il preludio di qualcosa di grande e ne avevo così paura … ora ho solo paura a stare senza te!!“.