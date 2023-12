Alberto Matano: arriva il grande annuncio, fan pazzi di gioia

Alberto Matano è il protagonista di un grande annuncio: il traguardo che è riuscito a raggiungere ha messo anche i suoi fan in totale allegria.

Non ha certamente bisogno di presentazioni, Alberto Matano, giornalista e conduttore di Rai Uno che dopo una nuova settimana con la Vita in diretta, ieri sera è tornato al suo posto di giudice a bordo campo di Ballando con le stelle, con il compito di regalare l’ultimo tesoretto della stagione.

Ma il motivo che lo ha di recente portato al centro dell’attenzione ha a che fare con uno scoop rivelato da un suo collega e di cui neanche il diretto interessato aveva ancora parlato e forse non aveva nemmeno intenzione di farlo: pare infatti che il giornalista abbia raggiunto un traguardo davvero importante. Una notizia che ha messo allegria a tutti i suoi fan, che lo seguono ormai da molti anni con grande attenzione e che gli regalano un grande successo settimana dopo settimana. Di che cosa si tratta?

Alberto Matano, Giorgino svela lo scoop in diretta e si congratula

Insomma, le cose sono andate proprio così: Alberto Matano nelle scorse settimane ha raggiunto un risultato importante, di cui però non aveva parlato e con lui non lo aveva fatto nemmeno la sua azienda: ad aver svelato il tutto è stato il collega Francesco Giorgino nella diretta del suo programma di seconda serata su Rai Uno.

“Allora auguri anche a te, che sei diventato vicedirettore” ha detto il conduttore, il quale ci ha tenuto a congratularsi in modo pubblico con il collega che per volere della Rai ha ottenuto una promozione diventando vicedirettore ad personam per l’Intrattenimento Daytime, un ruolo non di poco conto visto che affiancherà il direttore Angelo Mellone nello studio della programmazione futura per la fascia oraria di riferimento.

Una notizia bellissima e diventata virale in pochissimo tempo, sicuramente qualcosa di cui festeggiare per il giornalista che ormai da molti anni è un punto di riferimento della televisione italiana, e in particolare di Rai Uno con la sua Vita in diretta che nella sua fascia oraria pare proprio non avere uguali.

Detto questo, adesso non resta che attendere e scoprire in che modo cambierà il suo lavoro con il ruolo nuovo e se le sue prossime decisioni potranno o meno modificare qualcosa del palinsesto Rai: certamente per lui si tratta di una bella soddisfazione, ottenuta con grande impegno.