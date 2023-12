Carne Lidl: la più conveniente ma la provenienza sta facendo discutere

Ti sei mai chiesto da dove proviene la carne Lidl? Ecco cosa devi sapere: sta facendo discutere davvero tutti gli italiani!

Lidl, come ben sappiamo, è uno dei supermercati discount più famosi e presenti sul territorio italiano. Nell’ultimo periodo, soprattutto con il rincaro energia e il conseguente aumento dei prezzi dei beni e degli alimenti primari, sempre più persone hanno abbandonato l’idea di acquistare il proprio cibo ai supermercati tradizionali (che hanno prezzi assurdi) e rivolgersi ai discount, che hanno prezzi moderati e prodotti eccellenti.

Lidl è un supermercato a tutti gli effetti, in cui poter trovare anche la carne (bianca o rossa che si desidera). Ma vi siete mai chiesti da dove arriva quest’ultima? Vediamo insieme ciò che bisogna sapere al riguardo: la sua provenienza sta facendo discutere davvero tutti.

Da dove proviene la carne Lidl? Ecco la verità

Tutti sappiamo che la Lidl è una grande catena tedesca, ciò dovrebbe significare che anche i prodotti contenuti al suo interno e venduti qui siano tali? Ebbene, non è così. Infatti la carne, seppure buonissima e molto economica da acquistare, non è allevata né prodotta in Germania. Questo può lasciare tutti a bocca aperta, ma è la verità. Da dove proviene dunque?

La carne acquistata, venduta e prodotta da Lidl è italiana. Sì, avete sentito benissimo! Gli allevamenti di pollo, tacchino, maiale e mucca sono del tutto nostrani. La grande catena di supermercati tedeschi dunque si affida alla produzione italiana per questo tipo di alimento. Ovviamente consegue che ci sarà una grande sicurezza nella produzione della carne appena indicata: conoscendo la provenienza, e sapendo soprattutto che deriva dalla nostra penisola, ci sentiamo decisamente più sicuri.

Di tutta la carne prodotta e venduta da Lidl, alle volte solo il petto di pollo sembra provenire dalla Germania ed in particolare da una piccola città della Sassonia. Nonostante la derivazione sia del tutto italiana, di conseguenza ‘più affidabile’, gli attivisti ed i vegani hanno mosso delle accuse al supermercato e al mercato italiano stesso.

Infatti, secondo quanto affermano, gli allevamenti di pollo o altri animali sono intensivi. Hanno aperto un’inchiesta che, purtroppo, ha mostrato quanto crudeltà vi è all’interno di questi, anche nei confronti di pulcini e polli da parte di alcuni lavoratori. Inoltre tali grandi centri di allevamento sono finiti al centro della bufera non solo per la violenza che si compie sugli esemplari animali, ma anche sulla possibilità di diffondere malattie quali l’aviaria. In conclusione, è bene prestare molta attenzione.