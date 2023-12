Come vedere film streaming gratis

Vedere film in straming è possibile e anche legale, ma bisogna farlo nel modo giusto o si rischiano pesanti ripercussioni.

Quando si parla di streaming si tende a immaginare, erroneamente, la pirateria. In realtà è una modalità di fruizione del contenuto e quindi non va equiparata complessivamente a quella tipologia di contesto che invece è illegale e quindi non può essere utilizzata, pena multe molto onerose.

Un film in streaming può essere simpatico per recuperare qualche uscita persa o per scoprire vecchi classici o dedicarsi alla visione di saghe. Che si tratti di una serata in famiglia o di un momento di relax a cassa anche da soli, non c’è niente di meglio.

Dove vedere i film in streaming gratis

Ci sono tante piattaforme che offrono film gratuiti in modo perfettamente legale, ne hanno i diritti e quindi li mettono a disposizione degli utenti che devono solo procedere alla registrazione. Un esempio è VVVVID tra i migliori in assoluto, perché ha un catalogo veramente molto vasto: dai film italiani a quelli stranieri, c’è di tutto. Esiste anche l’applicazione apposita ed è facile e fruibile.

Un altro sistema eccellente è Raiplay, completamente gratuito e previsto a livello nazionale. Si possono guardare i film e le serie tv dal sito o da applicazione, si può fare anche su smart tv in modo gratuito. Basta solo fare l’accesso e tutto è pronto. Altro sistema legale è quello di Mediaset Infinity: si possono vedere i canali in diretta oppure contenuti differenti, da smartphone, tablet, pc e anche tv. Tra i più famosi c’è anche Pluto, che oltre allo streaming offre contenuti on-demand.

Altro servizio utile è quello di PopCorn Tv, con tantissimi classici e un’ottima suddivisione tra i vari generi. Famoso è anche Archive.org, molto semplice ma tanto funzionale. Non tutti sanno che lo streaming è anche presente su YouTube, che consente di vedere film gratis. Ci sono canali appositi e leciti come MOVIE ON. Questi mettono a disposizione i prodotti liberamente. Esiste anche lo streaming gratis di Canale 8, Cielo TV e La 7, che offrono agli utenti in modo del tutto gratuito la propria sezione online.

Vi sono poi i servizi di streaming a pagamento come quelli più famosi: da Netflix a Disney, sono tantissimi e per ogni genere, categoria, prodotto. In questo caso è obbligatorio sottoscrivere un abbonamento ma tanti servizi offrono prove gratuite limitate nel tempo oppure consentono agli utenti di spendere veramente poco, ad esempio Netflix prevede un abbonamento mensile di soli 5 euro.