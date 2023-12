Con la legge 104 si ha la riserva dei posti nelle graduatorie ATA? La risposta che non ti aspetti

Se hai la legge 104 potresti avere diritto a un posto riservato nella graduatoria ATA come bidello, ma solo con questi requisiti.

Vuoi entrare a far parte dei lavori in ambito scolastico ma non sai come fare? Temi che le graduatorie siano infinite e di rischiare di non avere mai diritto a un posto di lavoro? Se possiedi la 104 potresti avere la possibilità di ottenere prima del previsto un impiego nella scuola pubblica. Questo vantaggio puoi riceverlo solo se hai i requisiti giusti, ma quali sono?

La legge 104 è una speciale agevolazione che spetta a tutti coloro che hanno una disabilità accertata e certificata con percentuale sufficiente. Si tratta di informazioni necessarie da fornire durante la richiesta per usufruire di un posto agevolato in graduatoria ATA per il ruolo di bidello. Dove inviare la domanda? Ecco le informazioni che stavi cercando.

Posto riservato in graduatoria ATA con la legge 104, come ottenerlo

La posizione lavorativa di assistente scolastico è molto ambita da chi vuole un impiego pubblico e sicuro. Le persone che partecipano ai concorsi pubblici sono tante e le graduatorie ATA hanno attese lunghissime per chi riesce a farvi accesso. Esiste però una corsia preferenziale per i disabili, come specificato nella Legge 68/99.

Cosa significa? Questo vuol dire che, chi rientra nelle categorie protette, può avere diritto a un certo numero di posti di lavoro riservati ai disabili nei concorsi pubblici. I bandi che hanno l’obbligo di inserire in organico persone con la 104 sono i concorsi per la ricerca di impiegati amministrativi, tecnici e ausiliari scolastici. Tale agevolazione è adatta sia per i contratti a tempo indeterminato che per i contratti a tempo determinato per i dipendenti ATA.

Per essere inseriti nell’elenco di posti di lavoro per categoria protetta, è necessario accedere alle liste di collocamento dichiarando tale posizione durante l’iscrizione al concorso pubblico ATA. Si tratta di una attestazione che mantiene la sua validità per 24 mesi dal primo punteggio ottenuto. Quindi è sufficiente eseguire una volta l’anno l’operazione in questione senza ripeterla per ogni concorso pubblico ATA a cui si partecipa.

Un aiuto concreto che la Legge 68/99 offre a chi è svantaggiato in altre attività lavorative in quanto disabile. La terza fascia delle graduatorie, ovvero quelle dedicate all’assunzione di personale e bidelli, non prevede posti riservati ma è possibile aggiungere preferenze. Ossia, il candidato in categoria protetta con Legge 104 ha sempre la priorità rispetto a una persona priva di titoli simili, anche se hanno ottenuto pari punteggio in graduatoria ATA.