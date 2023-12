“Ho perso…”, Marco Mengoni e quel discorso fatto durante il concerto: il cantante apre il suo cuore ai fan

Dal palco, durante uno dei suoi ultimi live, Marco Mengoni si è rivolto al pubblico presente sugli spalti lanciando un appello molto importante.

Mentre gli abitanti di Cagliari si preparano al concertone di Marco Mengoni in programma per la notte di Capodanno, sul web sta circolando un video che lo riguarda. Il cantante è stato immortalato sul palco di uno degli ultimi concerti: una tournée fortunatissima quella di quest’anno, sulla scia della vittoria del Festival di Sanremo ottenuta a febbraio scorso con il brano Due vite – e del quarto posto conquistato all’Eurovision Song Contest.

Lo abbiamo visto commuoversi, più e più volte, in tante occasioni durante i live. In una delle numerose date ha voluto anche affrontare un argomento molto delicato. “Ho perso tantissimo tempo, fate attenzione e non commettete il mio stesso errore” sono state le sua parole, e la sua voce tradisce l’emozione fortissima provata nel pronunciarle.

Marco Mengoni si sfoga durante uno dei suoi ultimi live: “Ho commesso un grave errore”

La clip sta facendo il giro dei social da qualche tempo, tantissimi profili l’hanno rilanciata su Instagram e TikTok. Il protagonista è Marco Mengoni, che quest’anno ha vissuto l’ennesimo momento d’oro della sua carriera. La tournée in giro per l’Italia e all’estero è stata un successo; proprio da uno dei palchi su cui ha avuto modo di salire di recente ha lanciato un appello molto importante.

Il tasto è delicato e si capisce ben presto perché il cantante trattenga a fatica l’emozione. Lo sguardo verso il pubblico, microfono alla mano, ha sorpreso tutti così: “Ho perso tantissimo tempo, non ho verbalizzato i miei sentimenti con delle persone che purtroppo non ho la possibilità di rivedere più”. Ai fan presenti è venuta la pelle d’oca per una dichiarazione abbastanza inaspettata, il colpo di scena è da brividi.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Pazienti.it (@pazienti)

Il 34enne originario di Ronciglione ha concluso ribadendo il concetto: “Quindi se anche voi state facendo questo errore, non fatelo più e non perdete tempo come ho fatto io. Dovete dire ‘Ti amo’ alle persone che amate e dovete farlo subito”. Un consiglio spassionato per tutti quelli che si trovano nella stessa situazione, onde scongiurare gli scenari peggiori per il futuro.