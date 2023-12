Rai, programmazione bomba da gennaio: da Don Matteo a Mare fuori, svelate tutte le date

L’emittente scopre le sue carte in vista dell’inizio della seconda parte della stagione televisiva, tantissimi sceneggiati e show sono in arrivo.

È stato lo stesso amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, a derubricare le indiscrezioni sugli ascolti bassi come “fake news”. Viale Mazzini procede sul solco tracciato in estate, difendendo con orgoglio i risultati ottenuti finora. Anzi, la speranza è che si possa ripetere anche nel 2024. Tra poche settimane cominceranno ad arrivare le prime novità in palinsesto. Diversi i prodotti su cui l’emittente punta tra serie tv, fiction e programmi (ormai) storici.

Una programmazione da far invidia ai competitor, che tremano in vista dei prossimi faccia a faccia. Da gennaio a marzo, la Rai vuole fare il botto; sul web intanto si fa il punto sul calendario, sempre più fitto di appuntamenti. I telespettatori segnano le date col pennarello rosso, in attesa di poter godere dell’ennesima stagione di successo sui canali della rete. Per chi si fosse perso qualche annuncio, meglio procedere con un piccolo recap.

Palinsesto Rai, la rivoluzione da gennaio a marzo: tutte le novità in arrivo

Già da gennaio se ne vedranno delle belle sui canali Rai, l’emittente rivoluzionerà letteralmente il palinsesto. A partire dall’appuntamento del venerdì che verrà affidato a Virginia Raffaele e al suo Colpo di Luna. E non solo, perché il sabato sera tornerà Carlo Conti con Tali e Quali. Poi Techeteche show, The Voice Senior, I migliori anni e ovviamente la 74esima edizione del Festival di Sanremo, l’ultima con Amadeus a vestire i panni di direttore artistico.

Inoltre, come riporta Cinguetterai, tra i protagonisti anche Claudio Baglioni e Massimo Giletti, uno con un suo personalissimo show e l’altro che sarà il volto di alcune serate evento in attesa forse di ritornare con L’Arena. Per quanto riguarda la primavera, infine, rientreranno in programmazione Stasera Tutto è Possibile – dal 18 marzo -, The Floor, Boss in Incongito, Made In Italy, Dalla Strada al Palco e Belve.

Infine, buone notizie per gli appassionati di serie tv e fiction perché da gennaio verranno messi in onda i nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani, arrivato alla terza stagione, andrà avanti dall’11 gennaio al 7 marzo, oltre a quelli attesissimi di Mare Fuori 4 che verranno trasmessi dal 14 febbraio al 20 marzo su Rai 2. Dal 3 marzo le puntate inedite de Le Indagini di Lolita Lobosco e dal 28 quelle della quattordicesima stagione di Don Matteo.