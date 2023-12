Uomini e Donne, Aurora Tropea malinconica: “Non c’è nella mia anima”

Aurora Tropea, dama tra le più note del trono over di Uomini e Donne, appare malinconica sui social: ecco le sue parole.

Nell’attuale parterre femminile del trono over di Uomini e Donne è presente anche Aurora Tropea. La dama presiede nel daytime di Maria de Filippi da tempo, anche se per alcuni periodi è stata assente. Nel corso degli anni si è conquistata una rilevante fetta di popolarità, sebbene non abbia riscontrato consensi unanimi. In rete, come anche in studio, è stata spesso attaccata per i suoi modi di fare. Secondo alcuni non ha avuto un comportamento leale nei confronti delle altre partecipanti e alcune delle sue frequentazioni non si sono rivelate sincere.

Romana, proprietaria di un negozio d’abbigliamento, Aurora ha deciso di tornare a Uomini e Donneper trovare l’anima gemella. Per ora non ha avuto fortuna, ma non ha perso la speranza. In diverse occasioni è stata criticata da Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non la considerano vera, ed è stata ripresa anche da Maria De Filippi, la quale l’ha invitata a parlare solo dopo aver verificato le sue informazioni. Presente all’ultima registrazione, la Tropea ha chiesto a Federico, ex corteggiatore di Barbara de Santi, di conoscerlo meglio.

Il cavaliere ha incuriosito Aurora, che non ha potuto fare a meno di mostrarsi interessata a lui. Ciò ha animato la situazione in studio. Tina ha avuto l’ennesimo confronto con Federico, e quest’ultimo – stanco dei continui attacchi – ha lasciato il programma. Aurora cercherà un contatto anche fuori dal contesto tv? Per il momento non è noto. Molto attiva sui social, la Tropea condivide spesso la sua quotidianità. In un recente video ha rivelato come vive il Natale e le festività di fine anno. Ecco cos’ha dichiarato e perché ha commosso i fans.

Aurora Tropea: “L’albero di Natale? Non l’ho fatto!”

Stanca e provata per la giornata di lavoro, Aurora Tropea ha condiviso delle immagini che la ritraggono a casa. La dama, appena tornata, ha mostrato la sua abitazione in questi giorni di festa confessando di non aver fatto l’albero di Natale, ma di avere le sue fatine e la sua collezione di tappi. E se in negozio tra elfi, fate e addobbi si respira l’aria di festa, nel suo appartamento non ci sono riferimenti in merito.

“Nella mia anima non c’è il Natale…”, ha dichiarato la dama. Aurora è apparsa triste e malinconica, e ha confessato di non vivere al meglio questo periodo. Spera che passi presto e che tutto torni alla normalità il prima possibile. I fans le hanno lasciato tanti cuori e like per farla sentire meno sola.