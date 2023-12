Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia: l’importante traguardo della coppia, la reazione dei fan

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno raggiunto un importante traguardo: il post social commuove i fan.

Tra le coppie consolidate nate a Uomini e Donne negli ultimi anni c’è quella formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. I due sono usciti insieme dal programma nel 2018 e da quel momento non si sono più lasciati. Il loro amore è stato un crescendo d’emozioni e di scelte e insieme hanno realizzato più di un obiettivo. Per un periodo hanno convissuto a Latina, città natia di Claudia, e poi si sono trasferiti a Milano.

Fidanzati e molto innamorati nella vita privata, hanno deciso di affrontare insieme anche alcuni impegni professionali. Hanno dato vita ad un brand d’accessori e hanno aperto un negozio a Milano. Ancora oggi sono una coppia che si ama molto e non mancano di farsi delle dichiarazioni d’affetto sui social. Tuttavia il progetto più bello lo hanno realizzato lo scorso anno, quando è nata la loro prima figlia: Maria Vittoria.

La dolcissima bambina somiglia molto al padre ed è vivace e sorridente. Lorenzo è praticamente impazzito da quando è diventato papà, appena può trascorre del tempo con Mavi. Claudia ha sempre desiderato diventare mamma e Maria Vittoria ha realizzato il suo sogno. I due hanno spesso condiviso immagini della piccola sui loro profilo social: sono entusiasti e felicissimi.

In questi giorni Claudia e Lorenzo hanno conquistato un nuovo traguardo e non potevano non condividerlo in rete. I due hanno pubblicato un video che ritrae Mavi da quando è nata ad oggi: la bambina infatti ha compiuto un anno e d’è stata festeggiata con tutte le dovute attenzioni. Il post ha ottenuto tantissimi like e le immagini della piccola sono dolcissime.

Uomini e Donne, il post di Claudia Dionigi: “È stato un anno incredibile”

Lorenzo e Claudia hanno condiviso alcune immagini che raccontano il primo anno della bellissima Maria Vittoria: “È stato un anno incredibile e indimenticabile, hai stravolto le nostre vite e noi ti ringraziamo per tutte le gioie, le scoperte e le emozioni che ci stai regalando” ha scritto l’ex corteggiatrice.

Claudia non ha mancato di ricordare quanto l’arrivo della piccola abbia rivoluzionato la sua esistenza e quella di Lorenzo. I due neo genitori hanno augurato alla figlia il meglio: “Non perdere mai quel sorriso stupendo che hai…Buon primo compleanno amore nostro”.

Moltissimi i commenti social: “Auguri principessa, e pensare che è già passato un anno…incredibile” ha postato Teresa Langella. E ancora Adua del Vesco, Sara Shaimi e Giulia D’Urso non si sono dimenticate di fare gli auguri alla piccola per la sua prima candelina.