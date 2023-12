Beppe Vessicchio, la verità sul suo addio ad Amici: spunta la discussione segreta con Maria

Beppe Vessicchio, dopo tanti anni, rivela finalmente i motivi che lo hanno portato a dire addio ad Amici: di mezzo c’è anche Maria De Filippi.

Non ha certamente bisogno di presentazioni Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra più celebre della televisione italiana, che grazie al suo lavoro e alla grande presenza in sul piccolo schermo è diventato uno dei volti più amati del pubblico a casa. Eppure il motivo che lo ha recentemente riportato al centro dell’attenzione ha a che fare con qualcosa di diverso.

Forse non tutti lo ricorderanno, ma in passato è stato anche professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi, programma in cui poi nel corso del serale si trovava a dirigere l’orchestra tra una puntata e l’altra, eppure le cose poi a poco a poco sono cambiate e lo hanno portato ad allontanarsi sempre di più dal suo ruolo.

Per ben 12 edizioni, il talent della regina di Mediaset ha potuto godere della professionalità del direttore d’orchestra. Tuttavia, Vessicchio ha deciso di abbandonare il programma per dedicarsi ad un progetto personale. Ma la vera domanda è che cosa successe per davvero?

Beppe Vessicchio su Amici: “Quel senso di ripetitività poteva fertilizzare la mia musica”

Non ci sono dubbi sul fatto che la sua presenza per tanti anni ad Amici gli abbia permesso non solo di farsi conoscere al grande pubblico ma anche di ottenere il successo, eppure ad un certo punto le cose sono cambiate e lui ha deciso di voltare pagina e lasciare il suo ruolo.

“In un primo momento rimasi spaesato, senza equilibrio. Ma dopo mi sono accorto che senza quel senso di ripetitività potevo fertilizzare la mia musica” ha rivelato. E ancora: “E così ho ripreso in mano un pezzo che avevo cominciato a comporre da ragazzo, ho iniziato delle collaborazioni, magari meno stabili ma che mi danno tanta soddisfazione”.

Insomma una decisione che per lui si è rivelata essere inevitabile e di cui ha deciso di parlare dopo moltissimi anni, rivelando anche un particolare su Maria De Filippi e una discussione che i due hanno avuto in privato: “Amici non è più lo stesso di allora. In televisione, come dice la signora De Filippi, per resistere è necessario saper cambiare pelle. E Amici, in quanto a numeri, va bene”. Ad ogni modo, i rapporti sembrano essere rimasti dei migliori, così come la sua carriera che nonostante la decisione è sempre sulla cresta dell’onda.