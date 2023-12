Gemma Galgani piange a Uomini e donne per il due di picche: la reazione da applausi di Maria De Filippi

Maria De Filippi torna a relazionarsi con Gemma a Uomini e Donne e, davanti alle sue lacrime, reagisce in modo impeccabile.

Torna a sedersi al centro dello studio di Uomini e Donne, dopo diverse puntate di silenzio, Gemma Galgani. L’avevamo lasciata qualche settimana fa, dopo uno scontro con la padrona di casa, Maria De Filippi, che approfittando della sua presenza e di una frase di Gianni le aveva detto che spesso si parlava di tutto tranne che di vero amore e che la sensazione era che ogni cosa fosse tarocca.

Da quel momento sulla Galgani era calato il sipario, tanto che si vociferava che non sarebbe rientrata a gennaio. E invece nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 21 dicembre Gemma è tornata al centro, ma non c’è stato niente di felice per lei. Anzi…

Uomini e Donne, Maria De Filippi “salva” Gemma Galgani

Gemma è stata chiamata al centro studio da Maria per parlare via telefono con Vincenzo, l’uomo con cui si stava relazionando da qualche settimana. La De Filippi, con un’estrema professionalità e senza lasciar trasparire nessun eventuale giudizio nei confronti della dama, ha ascoltato ciò che la Galgani ha raccontato: “Vincenzo – ha esclamato la donna rivolgendosi al cavaliere – mi hai chiesto di non dire che ci siamo visti. Volevi che non raccontassi quanto accaduto alla redazione e ti ho detto subito che non mi stava bene celare questa cosa“.

Un attacco piuttosto pesante da parte di Gemma che, come sempre, non ha fatto mistero di nulla ed è entrata anche nel dettaglio: “Ci siamo sentiti tutta la settimana, più volte al giorno. In un attimo ieri sera ha svilito tutto quanto dicendo che ci siamo sentiti solo qualche volta e che avremmo dovuto dire questa cosa“. L’uomo, dal canto suo, ha iniziato a spiegare che non pensava che si dovesse raccontare della cena, visto che i due l’avevano organizzata al di fuori del programma.

Ha poi continuato a sminuire le interazioni avute, al punto che Maria De Filippi ha deciso di intervenire nuovamente: “Vincenzo ti spiego cosa succede qui. – ha dichiarato la padrona di casa – Oggi Gemma va dalla redazione e dice che c’è rimasta male perché credeva di aver trovato un uomo a cui piaceva molto, come se fosse iniziata una storia che l’aveva entusiasmata”.

E ancora: “Riceve poi ieri da te una telefonata dove tu le dici di non dire tutto perché ‘Ho dei problemi sul fatto che venga fatto sapere’. (…) Quando tu le dici questo è come se a Gemma fosse arrivata una mazzata sul collo, come se tu ti vergognassi di dire pubblicamente che uscivi con lei e che la stavi sentendo” ha proseguito la conduttrice.

Davanti a tutto questo l’uomo ha fatto dei passi indietro ancora più chiari: “È una persona molto interessante, educata, colta…mi ha fatto piacere chiamarla per poter avere un rapporto di amicizia e non oltre. Non mi vergognavo, ma non siamo usciti insieme. Io ho solo accompagnato Gemma in albergo e ci siamo fermati a cena. Tutto qui”.

Chiaramente questa versione non collima con quella della dama, la quale invece ha dichiarato che i loro contatti sono stati molto più intimi e assidui. Alla fine, come di consueto, la padrona di casa ha tagliato la testa al toro con onestà e anche con una coccola nei confronti della Galgani: “Gemma, che ti devo dire? È come se dicesse che hai fatto tutto tu e che lui ha solo risposto. Quello che mi sembra più evidente è che lui non prova alcun interesse nei tuoi confronti“.

La De Filippi, proseguendo, ha aggiunto: “Capisco che ci rimani male, non è stata una tua fantasia, si vede, ma mi sembra che lui non sia per niente interessato e mi sembra umiliante per te continuare…Non ci piangere Gemma”. Che tale approccio possa segnare il ritorno alla pace tra le due in seguito a quello scontro? E soprattutto, dopo le vacanze di Natale, la Galgani a Uomini e Donne riprenderà a sedere al centro con la stessa costanza del passato o, ormai, la sua epoca è terminata? Bisognerà aspettare per scoprirlo.