GF, Cesara Buonamici ‘gela’ Mirko: la frase durissima che sorprende tutti

Cesara Buonamici ‘gela’ Mirko: questa volta non gli ha dato davvero via di scampo. La frase durissima ha sorpreso tutti.

Mirko Brunetti è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello, eppure all’interno e fuori dalla casa si continua a parlare di lui e quello che è stato il suo percorso sia con Perla che con Greta. Ora che non sta più all’interno del gioco, ha preso finalmente una decisione. Ha capito di non provare più dei sentimenti per Greta, e intanto pare che stia valutando di ritornare con colei che è stata il primo vero amore della sua vita, ovvero Perla.

Proprio nell’ultima puntata che è andata in onda su Canale Cinque, Mirko ha avuto modo di rientrare ancora una volta nella casa per avere un confronto con Greta. Le ha detto in faccia che non è più innamorato di lei, che tra di loro è finita la magia della semplicità, ma che le augura comunque il meglio e che sarà sempre una persona molto importante nella sua vita. Ma mai quanto Perla, che per il ragazzo è stata davvero la sua famiglia.

Mirko Brunetti: le dure parole di Cesara Buonamici

In effetti, solo Perla è stata in grado di capire quanto questo periodo stia risultando difficile per Mirko. Più volte ha dichiarato che vorrebbe stargli vicino, perché sa che per lui il Natale non è affatto un momento felice. Il ragazzo, quando l’ha incontrata in puntata, le ha confermato che non ha fatto neanche l’albero, ma che non gli importa e che a lui basta quello che hanno fatto insieme l’8 dicembre, quando era ancora all’interno della trasmissione.

Nel frattempo, Mirko continua ad essere un personaggio che risulta piuttosto ambiguo a tante persone, così come all’opinionista Cesara Buonamici. La famosa giornalista ha sempre avuto una parola buona per lui, ma dopo quanto accaduto in puntata, non ha potuto fare a meno di dare il suo punto di vista.

Infatti, dal momento in cui Mirko ha criticato Greta per il modo in cui si è comportata – atteggiamento che ha fatto sì che ‘scadesse’ ai suoi occhi – l’opinionista ci ha tenuto a fargli notare che sicuramente non sarà stato semplice per lei assistere alle parole riservate alla sua ex, parlandone come il grande amore della sua vita, con cui nessuno avrebbe mai potuto mettersi a paragone.