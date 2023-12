Gianni Sperti, com’era prima dei ritocchini al viso: la foto del prima e del dopo

Gianni Sperti è uno degli opinionisti più amati della televisione nostrana. Ma come era qualche anno fa? La foto è diventata virale!

Uomini e Donne si è fermato per la consueta pausa in vista delle festività natalizie. L’ordinaria programmazione riprenderà a partire da gennaio 2024 ed i telespettatori sono già in trepidante attesa, aspettano infatti con ansia di sapere come i beniamini dello show abbiano vissuto il ritorno alla vita quotidiana. Sono soprattutto le vicende di Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza, Aurora Tropea e Federico a tenere alta l’attenzione del pubblico nostrano.

La bella dama di Cassino ha infatti lasciato il programma da sola ma c’è chi spera che faccia ritorno. Aurora invece, nel corso degli ultimi appuntamenti, ha richiesto di poter conoscere meglio il cavaliere che all’inizio è giunto nello studio per incontrare Barbara De Santi. Tra Federico e quest’ultima le cose poi non sono andate bene e dunque la Tropea ha chiesto di poterlo frequentare. Tutte vicende che hanno tenuto i fan del programma con il fiato sospeso. Ed ora aspettano di poterne scoprire gli ulteriori sviluppi.

Gianni Sperti, com’era qualche anno fa? Eccolo prima degli interventi chirurgici

Le vicende in questione sono state particolarmente dibattute anche perché Gianni Sperti ha commentato quanto accaduto con forza, sostenendo le sue opinioni, che ben si sposano con gran parte dei supporter dello show. L’opinionista è una persona leale e sincera, che non edulcora concetti e che non le manda a dire a nessuno. Si mette sempre in gioco, anche quando la sua opinione risulta essere controcorrente, ciò che conta per lui è difendere il buon lustro della redazione e del programma.

Oggi è così come i telespettatori sono abituati a vederlo, ma ricordate com’era qualche anno fa? Di recente ha iniziato a circolare in rete una foto che lo mostra in passato ed in tantissimi sono rimasti di stucco. Lo scatto risale a diverso tempo anno fa e Gianni era di certo più giovane e acerbo come evidenzia il suo sguardo. Osservando il suo aspetto all’ora e quello attuale, c’è chi ha supposto che abbia fatto ricorso ad alcuni ritocchini estetici.

Ospite nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato di questi sospetti che da anni dilagano sulla sua immagine. Sono in tanti infatti a pensare che Gianni abbia fatto uso di chirurgia, ma è davvero così? Nel corso dell’intervista il sagace opinionista ha detto: “Ho fatto solo dei piccoli ritocchi al viso, il resto è tutto mio. Si vedrebbe il corpo decadente. Critiche? Fatevi gli affari vostri! Rispondo che non capisco l’offesa”. Dunque Gianni ha ammesso di aver subito interventi al volto, che ha precisato essere stati pochi e leggeri.