Grande Fratello, lei è la mamma di una delle gieffine più amate: sono due gocce d’acqua

La concorrente del Grande Fratello e sua madre sono identiche, l’incredibile somiglianza ha scatenato una pioggia di commenti da parte dei fan.

Lei è una delle protagonista del reality show che sta attirando maggiormente l’attenzione su di sé. La sua personalità, la sua storia d’amore intricata, il triangolo sentimentale e la sua straordinaria bellezza la rendono un personaggio di grande appeal, e sembra aver preso proprio tutto da sua madre.

Si tratta di una giovane donna affascinante, il cui aspetto, non lo ha mai negato, è in parte frutto di ritocchi e interventi di chirurgia estetica. E se non l’avevate ancora vista, sarete rimasti letteralmente a bocca aperta. Loro sono davvero come due gocce d’acqua: ecco chi è la madre della gieffina che sta conquistando il pubblico del Grande Fratello.

Grande Fratello, l’incredibile somiglianza tra la gieffina e sua mamma

La protagonista del reality show più seguito della tv italiana, in questo momento, è senza dubbio una delle ultime arrivate. Il motivo è che il suo ingresso ha fatto scalpore perché nel loft di Cinecittà ha incontrato il suo ex fidanzato Mirko Brunetti, e anche l’ex del ragazzo, cioè Perla Vatiero. Il loro è un triangolo amoroso che affascina il pubblico sin da quando, la scorsa estate, sono stati tutti e tre concorrenti del programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Stiamo parlando di Temptation Island.

La partecipazione di Perla Vatiero e Mirko Brunetti a Temptation Island ha avuto come conseguenza la loro rottura definitiva, soprattutto per via del fatto che lui si è invaghito di Greta Rossetti. La coinquilina del Grande Fratello, tentatrice di Temptation Island, in effetti è una giovane ragazza molto sensuale, e la sua bellezza naturale è stata impreziosita anche da alcuni ritocchi estetici. Lei stessa ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia plastica e alla medicina estetica negli ultimi anni, a quanto pare però il suo fascino è una dote di famiglia.

Alcune immagini della madre infatti hanno scosso il pubblico che ha notato non solo quanto la donna sia bella e femminile, ma soprattutto la loro somiglianza! La madre di Greta Rossetti si chiama Marcella Bonifacio, e più volte è intervenuta sui canali social negli ultimi giorni per difendere sua figlia Greta Rossetti dagli attacchi del pubblico. Osservando questa foto di Marcella e quella in alto di Greta, già a colpo d’occhio si nota che sono davvero identiche, proprio comedue gocce d’acqua.