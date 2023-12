Instagram: come impedire agli altri di ingrandire la tua foto profilo

Sapevi che con gli ultimi aggiornamenti di Instagram ora i tuoi followers possono ingrandire la tua foto profilo? Ecco come evitarlo.

Attraverso gli ultimi aggiornamenti apportati dalla piattaforma social più utilizzata al mondo, Instagram ha fornito ai miliardi di utenti che ogni giorno la utilizzano di interfacciarsi a un mondo sempre più interattivo. Di recente abbiamo assistito al lancio di Threads, il nuovo social network di Meta a cui quasi tutti in questi giorni si stanno registrando. Con il lancio della nuova app, alcuni però si sono persi di vista alcuni degli aggiornamenti che gli sviluppatori hanno realizzato, fra questi la possibilità di poter ingrandire la foto profilo.

Appartiene infatti alla schiera delle ultime novità promosse dagli informatici della nota applicazione social e, insieme a una serie di aggiornamenti ‘nuovi di zecca’, quella di poter ingrandire la foto profilo su Instagram è una delle curiosità più ghiotte per gli utenti. Questi però si dividono a metà.

Perché, se da un lato c’è chi intende mostrarsi in toto, dall’altro c’è chi vorrebbe comunque utilizzare i social mettendo rispettando i limiti di privacy. Ecco perché quest’oggi siamo qui per scoprire come evitare che i nostri followers e non (qualora parlassimo di un profilo privato), possano ingrandire l’immagine del profilo del nostro account. Bisogna seguire questi semplici passaggi e il gioco è fatto.

Ingrandire la foto profilo su Instagram, come disattivare la nuova funzione dopo l’aggiornamento

Per alcuni si tratta di una nuova funzione già presente, per altri è invece un prossimo aggiornamento in arrivo. In ogni caso, qualora si voglia proteggere la propria privacy sui social, è possibile seguire qualche piccolo passaggio per evitare occhi indiscreti.

Accedendo al proprio profilo Instagram è possibile modificare una serie di impostazioni, attive di default, inerenti alla propria privacy. Chiunque infatti voglia limitare il più possibile l’accesso al proprio account, non solo ha la possibilità di chiuderlo attraverso la spunta ‘privato’.

Dopo l’aggiornamento Instagram più recente, si può infatti scegliere se mostrare o meno la propria foto profilo agli utenti che ci seguono. L’impostazione, come anticipato qualche rigo sopra, è attiva in automatico a seguito dell’aggiornamento. Se però la si volesse disattivare, basterà accedere al proprio profilo e seguire i passaggi elencati qui di seguito: