Ivan Zazzaroni, in pochi sanno che la sua compagna è più famosa di lui: chi è

Giornalista sportivo accreditato, Ivan Zazzaroni ha una compagna più famosa di lui. Il giudice di Ballando con le stelle è molto innamorato.

Ivan Zazzaroni è un volto molto noto in tv, il suo ruolo nella giuria di Ballando con le stelle gli ha conferito una popolarità non indifferente. Nonostante la sua passione per il ballo e l’apprezzamento per la competizione, è ufficialmente un giornalista sportivo accreditato. Sin d’adolescenza ha mostrato una predisposizione per lo sport in generale, anche se il calcio è sempre stato la sua passione. Dopo aver conseguito il diploma decide di andare in Brasile ed è proprio da qui che la sua carriera decolla.

Tornato in Italia, scrive per varie testate. Dal 2018 è il direttore del Corriere dello Sporte non manca di partecipare a diversi talk sportivi. Invitato in programmi, Ivan Zazzaroni non esita a dire sempre quello che pensa, anche quando non condivisibile. In più occasioni è apparso contro tendenza in merito a fatti accaduti in campo o fuori da esso. Il suo ruolo a Ballando con le stelle lo ha fatto uscire dal circolo del calcio.

La vita pubblica di Zazzaroni è poco nota, diversamente da quella privata. Non tutti sanno che il giornalista è legato ad un volto celebre dei tg, una donna che è popolare tanto quanto lui. Ivan, in passato, è stato sposato con Cristina Canali: i due nel 1990 hanno avuto il figlio Gianmaria, poi nel 2000 – dopo un lungo periodo di crisi – hanno deciso di separarsi, cercando di mantenere un rapporto civile per quest’ultimo.

Attualmente il giurato è fidanzato con una nota giornalista, un personaggio famigliare al pubblico che ha dei trascorsi privati che l’hanno messa a dura prova. Lei è Monica Gasparini, conduttrice del tg d’Italia Uno. I due si sono conosciuti nel 2007 e ancora oggi sono una coppia stabile e affiatata che ci tiene a proteggere il proprio privato.

Ivan Zazzaroni è più innamorato che mai della famosa giornalista: chi è Monica Gasparini

Monica Gasparini e Ivan Zazzaroni sono una coppia consolidata. La prima è stata sposata con il cronista sportivo Alberto D’Aguanno. L’uomo è deceduto a soli 42 anni a causa d’un malore improvviso. La giornalista è rimasta vedova con due figli, Fabio e Luca. In seguito al drammatico evento ha conosciuto Zazzaroni, e dopo 16 anni sono ancora inseparabili.

La giornalista non ha dimenticato il marito defunto che rivede nei suoi figli, ma spesso spende parole d’affetto nei confronti del direttore del Corriere dello sport. Lo considera il suo riferimento e non nega che averlo incontrato dopo tanto dolore è stato per lei molto importante.