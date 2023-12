MasterChef, rivalità tra i giudici? Tutta la verità in uno scatto: beccati così

È da poco iniziata la nuova edizione di MasterChef e, da anni, ce lo chiediamo tutti: i giudici saranno realmente amici? Una foto svela la verità.

Rivalità nascosta o autentica amicizia tra i tre giudici di MasterChef? Finalmente una foto ha svelato come stanno davvero le cose a telecamere spente.

È cominciata la nuova edizione di MasterChef Italia, il programma di cucina più amato e seguito dal pubblico. Il format, da 12 anni a questa parte, è sempre lo stesso: i partecipanti devono sfidarsi in due gare e al termine di ogni puntata viene nominato il migliore, mentre un altro viene eliminato. Al timone della trasmissione, anche quest’anno, il trio composto dagli chef pluristellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Da tempo tutti ci facciamo una domanda: i tre giudici saranno davvero amici come sembra oppure corre una certa rivalità? Cosa succede veramente una volta terminato il programma, a telecamere spente? Una recente foto scattata dopo la fine di una puntata della trasmissione ha finalmente svelato come stanno le cose e quali sono i veri rapporti tra Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli.

MasterChef, la verità sul rapporto tra i tre giudici: rivalità o amicizia?

Al via la nuova edizione di MasterChef che, stagione dopo stagione, riscuote un crescente successo. Una recente foto apparsa sui social ha stupito tutti i fans del programma: ecco quali sono i veri rapporti tra i tre giudici della celebre trasmissione.

Come si evince dall’immagine – un selfie scattato dopo una puntata – è chiaro che tra Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli non ci sia alcun tipo di invidia o rivalità. I tre grandi chef sono davvero molto amici e, come ha spiegato Barbieri in più occasioni, quando possono si frequentano anche al di fuori del programma.

I giudici di MasterChef hanno fatto percorsi molto diversi e propongono cucine differenti, seppur tutte eccellenti. Bruno Barbieri è sempre rimasto ancorato alla sua terra: l’Emilia Romagna. Antonino Cannavacciuolo da Napoli si è trasferito a Torino dove, insieme alla moglie, dirige con successo la brigata di Villa Crespi, che ha ottenuto ben due stelle Michelin. Infine Giorgio Locatelli da Milano è volato a Londra, in un panorama multiculturale.

Barbieri ha più volte puntualizzato che questo è il primo trio di giudici tra cui c’è un’amicizia e non semplice collaborazione per questioni di lavoro. In passato ha spiegato che, quando era in giuria con Carlo Cracco e Joe Bastianich, le cose erano molto diverse e i tre, finito il programma, non si frequentavano. Forse per caratteri differenti o per troppi impegni lavorativi o familiari. In ogni caso, i fans di MasterChef Italia possono stare tranquilli: tutto ciò che vedono da casa non è finzione, è assolutamente vero.