Uomini e Donne, spunta la chat WhatsApp di Roberta con Alessandro: “Mio per sempre, ti amo”

Roberta Di Padua, dama del trono over di Uomini e Donne, condivide la chat di Whatsapp con Alessandro: le sue parole non lasciano dubbi.

Le recenti vicende che hanno travolto il trono over di Uomini e Donne non sembrano aver convinto il pubblico, attento anche a ciò che succede agli anta, anche quando sono lontani dalle telecamere. Nei giorni scorsi Roberta Di Padua è uscita più volte con Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, oggi sul trono. La dama e il cavaliere hanno dei precedenti: lo scorso anno i due si sono frequentati, hanno avuto dei contatti molto ravvicinati, ma poi Vicinanza ha deciso di lasciare il programma con la Platano, facendo rimanere Roberta di stucco.

Dopo 11 mesi insieme Ida e Alessandro si sono lasciati e, a distanza di una settimana l’uno dall’altra, sono tornati entrambi alla corte di Maria de Filippi. La parrucchiera bresciana nelle vesti di tronista sta conoscendo vari corteggiatori, mentre Alessandro è uscito di nuovo con Roberta. I due in studio hanno raccontato che l’incontro è andato molto bene, ma a sorpresa il cavaliere ha sottolineato che non ha nessuna intenzione di dare l’esclusiva alla Di Padua, vuole uscire anche con altre dame del parterre.

Infastidita, Roberto ha deciso di abbandonare la trasmissione: non desidera assistere agli incontri di Vicinanza. La reazione della dama potrebbe apparire esagerata, ma se si fa riferimento ad una chat pubblicata sull’account della Di Padua poco prima che Ida e Vicinanza annunciassero la fine del loro rapporto, potrebbe essere giustificata.

Nello scatto appare una conversazione tra la dama e un certo Alessandro: “Ti amo. Mio per sempre. Sei la mia vita”, questo quanto scritto nella chat. In quei giorni Vicinanza si trovava a Ibiza senza Ida, e a quanto pare la rottura con la neo tronista era già avvenuta, anche se non in modo ufficiale. La pubblicazione della chat in quel determinato momento è apparsa non proprio casuale.

Uomini e Donne, il silenzio di Roberta su Alessandro: ecco cosa succede

In molti sostengono che l’Alessandro a cui risponde Roberta nella chat non sia Vicinanza, ma il figlio. La dama non ha dato ulteriori spiegazioni. Tuttavia la sua reazione al fatto che il cavaliere non le abbia dato l’esclusiva è stata considerata da alcuni fuori luogo. Il che fa pensare che i due possano aver avuto dei contatti precedenti al ritorno di Vicinanza a Uomini e Donne.

Secondo le anticipazioni diffuse in rete, la Di Padua non era presente alle ultime registrazioni. Vicinanza è uscito con Cristina Tenuta, che si era dichiarata non interessata a lui, e ha espresso la sua particolare attenzione verso Asmaa. A quanto pare a Roberta fa male assistere al nuovo percorso del cavaliere.