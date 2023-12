3 segni zodiacali perderanno l’amore nel 2024: controlla se ci sei tu o gli amici

Il 2024 non sarà fortunato per questi segni zodiacali: perderanno l’amore con l’arrivo del nuovo anno. Controlla se anche tu fai parte della lista.

Sta per iniziare un nuovo anno e molte persone hanno la curiosità di sapere in anticipo cosa succederà nel 2024. A questo proposito, le previsioni dell’oroscopo possono dare una risposta a quelle che sono le domande che più ci si pone e che riguardano i vari settori della vita (amore, lavoro, salute).

Il 2024 purtroppo non sarà un anno facile in tema amore per alcuni segni zodiacali che si troveranno a dover chiudere le loro relazioni. Di solito rompere con il partner è qualcosa di negativo che porta smarrimento e tristezza, ma in questo caso non sarà così perché, da qualcosa che finisce, deriva sempre qualcos’altro che arriva e che comincia, magari di migliore.

3 segni zodiacali perderanno l’amore nel 2024

Tre segni zodiacali in particolare vivranno una rottura. La fine di una relazione non è mai semplice, accettarla può essere duro e faticoso e portare via tempo. Ma lavorando su se stessi sarà facile riaprirsi di nuovo al mondo e magari a nuove conoscenze.

Cancro : le persone di questo segno si renderanno conto che non sono soddisfatte della loro vita amorosa e quindi prenderanno la decisone di lasciare il partner. L’incomprensione sarà il motivo principale della fine della relazione. Da una parte ci sono i Cancro che non saranno in grado di esprimere i loro sentimenti e dall’altra i partner non capiranno l’intensità dei sentimenti accumulati. La fine della storia smuoverà tante emozioni ma rimarrà sempre la speranza di trovare il vero amore. L’importante per loro sarà concedersi del tempo prima di buttarsi in una nuova relazione perché sarà utile dedicarsi alle loro passioni e sviluppare nuove amicizie.

: le persone di questo segno si renderanno conto che non sono soddisfatte della loro vita amorosa e quindi prenderanno la decisone di lasciare il partner. L’incomprensione sarà il motivo principale della fine della relazione. Da una parte ci sono i Cancro che non saranno in grado di esprimere i loro sentimenti e dall’altra i partner non capiranno l’intensità dei sentimenti accumulati. La fine della storia smuoverà tante emozioni ma rimarrà sempre la speranza di trovare il vero amore. L’importante per loro sarà concedersi del tempo prima di buttarsi in una nuova relazione perché sarà utile dedicarsi alle loro passioni e sviluppare nuove amicizie. Bilancia : dopo tante tensioni accumulate negli anni, per riportare l’equilibrio nella loro vita i Bilancia dovranno prendere una decisione dolorosa, ovvero chiudere la loro relazione. Si renderanno conto che i loro valori profondi non sono più allineati con quelli del partner, quindi non mancheranno conflitti dovuti proprio alla divergenza nella coppia. Anche se la separazione sarà difficile da accettare, questa situazione offrirà l’opportunità di prendere coscienza delle proprie priorità, come lo sviluppo personale o cercare qualcuno che condivida veramente i propri valori.

: dopo tante tensioni accumulate negli anni, per riportare l’equilibrio nella loro vita i Bilancia dovranno prendere una decisione dolorosa, ovvero chiudere la loro relazione. Si renderanno conto che i loro valori profondi non sono più allineati con quelli del partner, quindi non mancheranno conflitti dovuti proprio alla divergenza nella coppia. Anche se la separazione sarà difficile da accettare, questa situazione offrirà l’opportunità di prendere coscienza delle proprie priorità, come lo sviluppo personale o cercare qualcuno che condivida veramente i propri valori. Scorpione: dovranno affrontare decisioni difficili riguardo alla loro vita amorosa. Saranno più concentrati su di loro e questo li porterà a chiudere la relazione che stanno vivendo. Avranno bisogno di esplorare nuovi orizzonti e raggiungere nuovi obiettivi e questo li porterà a capire che hanno aspirazioni diverse da quelle del partner. La rottura porterà solo conseguenze positive allo Scorpione, che avrà molti miglioramenti nella sua vita.

La fine di una storia d’amore è sempre difficile ma nel caso di questi tre segni zodiacali rappresenta l’apertura di un nuovo capitolo della propria esistenza, tante volte migliore di quello che stavano vivendo.