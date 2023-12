Caffè: le nuove ricerche svelano quanti ne puoi bere al giorno

Il caffè è una delle bevande più amate dagli italiani: le nuove ricerche svelano quanti ne puoi bere al giorno.

Sono diversi i motivi per cui il caffè è tanto amato dagli italiani. Ha un sapore e un profumo buonissimi, è energizzante e favorisce la socialità. Contiene la caffeina che ha i suoi vantaggi perché a molti conferisce quella giusta carica per cominciare o affrontare la giornata. Tuttavia ha anche dei contro.

Ecco perché bisognerebbe limitarne il consumo, anche se per molte persone è difficile dato che arrivano a bere anche 10 tazzine di questa bevanda al giorno. In molti affermano infatti di sentirsi più concentrati se consumano caffè e quindi è questa una delle ragioni per cui non lo abbandonano.

Le ricerche svelano quanti caffè puoi bere al giorno

Secondo le ultime ricerche, il quantitativo di caffeina tollerato da un adulto ogni giorno è di 400 milligrammi (all’incirca si tratta di quattro tazzine di caffè). Lo stesso quantitativo si raggiunge bevendo 10 lattine di cola o all’incirca due energy drink. Secondo la Food and Drug Administration, la caffeina in polvere o in forma liquida può fornire livelli tossici. Solo un cucchiaino di caffeina in polvere equivale a circa 28 tazze di caffè. Numeri così alti di caffeina possono causare gravi problemi di salute e anche la morte.

Anche se l’uso della caffeina può essere sicuro per gli adulti, non è una buona idea per i bambini. Gli adolescenti e i giovani adulti devono essere avvertiti che l’assunzione eccessiva di caffeina o, addirittura, unire questa con alcol o droghe, può essere molto pericoloso.

Le donne in gravidanza o che stanno cercando di rimanere incinte e quelle che allattano al seno, dovrebbero limitarne l’uso a meno di 200 mg al giorno. La caffeina potrebbe non essere una buona scelta anche per le persone che sono altamente sensibili ai suoi effetti o che assumono determinati farmaci. Gli effetti collaterali della caffeina, soprattutto se si bevono più di 4 tazzine al giorno, potrebbero essere i seguenti.

Mal di testa: perché il caffè svolge un’azione eccitante sul sistema nervoso centrale e periferico.

Insonnia: se bevuta nel pomeriggio, la bevanda può interferire con il sonno notturno.

Irritabilità e nervosismo: questi sono sintomi di un’alta sensibilità alla caffeina. Le persone che non la bevono regolarmente tendono ad essere più sensibili ai suoi effetti.

Minzione frequente o incapacità di controllare la minzione: questo accade perché il caffè rilassa i muscoli pelvici e uretrali.

Battito cardiaco accelerato: la caffeina ha un’azione vasodilatatrice dei vasi sanguigni periferici.

Tremori muscolari: perché questa bevanda ha effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa.

Anche se ridurre il numero di caffè che si bevono durante la giornata può essere difficile, in realtà in questo modo si tiene sotto controllo la propria salute. È ovvio che individualmente si può capire il numero di caffè che si riescono a bere al giorno però in linea di massima 4 tazzine al giorno sono la dose consigliata, senza quindi esagerare oltre.